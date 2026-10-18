Кого торкнулися скорочення

Глобальні зміни на ринку праці частково пов’язані з обстрілами бізнесу. Про це розповіла генеральна директорка GRC.UA Марина Маковій, пише OBOZ.

Скорочення торкнулися як рядових працівників, так і офісних спеціалістів. Зокрема, через руйнування виробництв, складських приміщень та інших потужностей компанії були змушені прощатися з частиною співробітників. Серед них – фахівці з підбору персоналу, управління брендом роботодавця, маркетингу та інших офісних напрямів, які забезпечували роботу постраждалих підприємств,

– розповідає Маковій.

Водночас ситуація відрізняється залежно від спеціальності та формату роботи. За спостереженнями Маковій, складніше знаходити людей для роботи безпосередньо на місці, тоді як попит на віддалені вакансії та позиції з можливістю бронювання залишається високим.

Як бізнес допомагає звільненим працівникам

Компанії намагаються допомагати спеціалістам, які втратили роботу через скорочення. Бізнес-спільнота рекомендує кандидатів іншим роботодавцям, передає контакти фахівців і самостійно звертається до підприємств, які зіткнулися з труднощами, щоб знайти нові місця для їхніх співробітників.

Особливо помітна така взаємодопомога у сферах рекрутингу та управління брендом роботодавця. Узвільнених фахівців є кілька переваг під час пошуку роботи:

Досвід роботи в компаніях. Частина кандидатів має значний практичний досвід і високу кваліфікацію. Попит на спеціалізовані навички. Фахівці, яких раніше було складно залучити до інших компаній, тепер доступніші для найму. Рекомендації від бізнесу. Роботодавці допомагають колишнім співробітникам і колегам знайти нові вакансії.

На ринку є достатньо вакансій, а фахівці, які втратили роботу, часто мають високу кваліфікацію та значний досвід роботи в компаніях. Раніше такі спеціалісти могли бути недоступними для інших роботодавців, тому зараз на них є попит. Очікуємо, що багато з них зможуть працевлаштуватися досить швидко. За нашими спостереженнями, цей процес уже відбувається,

– пояснила представниця GRC.UA.

Отже, скорочення не означають, що всі звільнені працівники надовго залишаться без заробітку. Перспективи залежать від професії, досвіду та готовності розглядати різні формати зайнятості.

До слова, штучний інтелект також змінює ринок праці та може вплинути на сотні мільйонів робочих місць у світі. Найбільше ризикують професії, у яких завдання можна чітко описати та повторювати за одним алгоритмом. Зокрема, йдеться про:

введення та обробку даних;

частину адміністративної роботи;

технічну підтримку;

типові операції з обслуговування клієнтів;

інші повторювані завдання.

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