Бывают и такие проблемы: работникам NVIDIA некогда тратить свои большие зарплаты

Благодаря буму искусственного интеллекта NVIDIA достигла просто космического развития. Понятное дело, это отразилось на зарплате работников, однако те пока не имеют возможности это почувствовать.

Зарплаты высокие, но времени тратить их нет

Журналисты Bloomberg поговорили с работниками компании NVIDIA, чтобы узнать ситуацию в компании изнутри. И им удалось узнать много интересных подробностей.

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В частности, компания платит работникам немалые деньги, однако у тех не хватает времени на то, чтобы их тратить. С начала года цена акций компании взлетела аж на 3776%, и руководство не собирается сбрасывать обороты.

Все идут за лидером

Несмотря на напряженный график и постоянную занятость никто не задумывается о смене месяца работы. Генеральный директор и основатель NVIDIA Дженсен Хуанг построил систему, в которой каждый хочет демонстрировать лучший результат.

Он не имеет времени на встречи и также много работает, однако даже в напряженном графике находит время, чтобы написать работникам с уточняющими вопросами об их работе. Это мотивирует их выкладываться на полную и стремиться покорять новые вершины.