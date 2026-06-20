Более 2 миллионов сотрудников: какая компания является крупнейшим работодателем в мире

В мире есть работодатели, штат которых можно сравнить с населением небольшой страны. Они насчитывают миллионы сотрудников и оказывают существенное влияние на экономику целых регионов.

Крупнейший работодатель в мире

Возглавляет этот рейтинг Walmart – американская корпорация розничной торговли, управляющая сетью гипермаркетов, супермаркетов и продуктовых магазинов. Об этом свидетельствуют обновленные данные платформы для финансового анализа FinanceCharts.

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Ритейлер насчитывает около 2,1 миллиона сотрудников в разных странах мира, что делает его крупнейшим работодателем среди публичных компаний. Такой показатель объясняется масштабами бизнеса и необходимостью обслуживать огромную сеть торговых объектов.

К слову, Walmart была основана в 1962 году, однако в течение последних нескольких лет пережила масштабную цифровую трансформацию. Уже в феврале этого года рыночная капитализация компании впервые в истории превысила 1 триллион долларов, пишет Bloomberg.

Кто ещё вошёл в топ-10

Amazon – США, 1 575 000 сотрудников – технологический гигант и один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров, основанный Джеффом Безосом в 1994 году.

– США, 1 575 000 сотрудников – технологический гигант и один из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров, основанный Джеффом Безосом в 1994 году. BYD – Китай, 869 600 сотрудников – производитель электромобилей и аккумуляторов, который в последние годы стал одним из главных конкурентов Tesla на мировом рынке.

– Китай, 869 600 сотрудников – производитель электромобилей и аккумуляторов, который в последние годы стал одним из главных конкурентов Tesla на мировом рынке. Accenture – Ирландия, 779 000 сотрудников – предоставляет услуги в сфере консалтинга, информационных технологий и аутсорсинга.

– Ирландия, 779 000 сотрудников – предоставляет услуги в сфере консалтинга, информационных технологий и аутсорсинга. JD – Китай, 776 682 сотрудника – гигант электронной коммерции и один из крупнейших онлайн-ритейлеров страны.

– Китай, 776 682 сотрудника – гигант электронной коммерции и один из крупнейших онлайн-ритейлеров страны. JD Logistics — Китай, 682 705 сотрудников – логистическое подразделение предыдущей компании, которое предоставляет складские услуги и обеспечивает управление цепочками поставок.

— Китай, 682 705 сотрудников – логистическое подразделение предыдущей компании, которое предоставляет складские услуги и обеспечивает управление цепочками поставок. Volkswagen – Германия, 662 942 сотрудника – автопроизводитель, один из крупнейших автомобильных концернов мира.

– Германия, 662 942 сотрудника – автопроизводитель, один из крупнейших автомобильных концернов мира. Compass Group – Великобритания, 591 767 сотрудников – крупнейший европейский оператор кейтеринга, предоставляющий услуги питания для школ, больниц, фабрик, тюрем, спортивных арен и даже морских нефтяных платформ и т. д.

– Великобритания, 591 767 сотрудников – крупнейший европейский оператор кейтеринга, предоставляющий услуги питания для школ, больниц, фабрик, тюрем, спортивных арен и даже морских нефтяных платформ и т. д. Deutsche Post – Германия, 583 998 сотрудников – логистическая компания и один из крупнейших почтовых операторов в мире.

Напомним, ранее был опубликован список крупнейших работодателей Украины. Первое место заняла "Укрзализныця" (с почти 170 тысячами сотрудников), второе – сеть "АТБ" (более 46 тысяч сотрудников), а третье – "Газораспределительные сети" (более 39 тысяч человек).

Далее в рейтинге расположились "Сильпо", "Укрпочта", "Новая почта", "Энергоатом", "Леса Украины", "Укрнафта" и "Укргаздобыча".