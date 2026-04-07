"Унизительные условия" и рабство: китайского автопроизводителя внесли в "список позора"

В Бразилии разразился громкий скандал вокруг китайского "короля электромобилей" BYD. Компанию официально внесли в так называемый "список позора" работодателей, которых подозревают в создании условий, похожих на трудовое рабство.

Что известно о скандале с рабством в BYD?

В 2024 году появились обвинения, что китайские работники, которых привезли в Бразилию для строительства завода, могли стать жертвами торговли людьми и жестких трудовых схем, пишет Reuters.

Этот список, который ведет Министерство труда Бразилии, – не просто формальность. Попадание в него серьезно бьет по репутации компании, особенно если учесть, что Бразилия – один из ключевых рынков для BYD после Китая.

К тому же это ограничивает доступ к определенным кредитам от местных банков. При этом сам завод продолжает работать – санкции не останавливают производство:

Китайская компания публично не прокомментировала ситуацию.

Подрядчик Jinjiang Group, который занимался наймом рабочих, вообще отрицает все обвинения.

В самой BYD ранее заявляли, что ничего не знали о возможных нарушениях, пока об этом не написали СМИ.

Впрочем, бразильские чиновники занимают жесткую позицию: мол, ответственность все равно лежит на BYD, ведь именно она должна контролировать своих подрядчиков.

"Рабские" условия труда в BYD: о чем идет речь?

По данным журналистов, рабочие из Китая вынуждены были отдавать свои паспорта работодателю. Значительная часть их зарплаты сразу переводилась в Китай, а еще они должны были внести депозит – почти 900 долларов – который можно было вернуть только после полугода работы.

Во время рейда инспекторов труда также было обнаружено, что рабочие жили помещениях с плохими условиями:

Людей селили в переполненные дома: например, 31 работник жил в одном помещении с единственной ванной комнатой:

В некоторых даже не было матрасов, а еда лежала на полу рядом с личными вещами. Инспекторы прямо назвали такие условия "унизительными".

Скандал быстро вышел за пределы Бразилии и вызвал волну возмущения даже в Китае. Из-за этого строительство завода затянулось на несколько месяцев.

Но, похоже, BYD оставила скандал позади, и президент Луис Инасио Лула да Силва посетил торжественное открытие завода в октябре, что стало демонстрацией укрепления связей между Бразилией и Китаем. С тех пор завод выпустил более 25 000 автомобилей,

– пишут в издании.

К слову, компании могут избежать "списка позора", если договорятся с правительством – изменят свою политику и компенсируют работникам убытки. BYD заключила соглашение с трудовыми прокурорами, но не с инспекторами труда – а это, похоже, и стало причиной попадания в список.

После внесения в этот реестр компания обычно остается там минимум два года – если только суд не решит иначе.

Как BYD стал новым "королем электрокаров"?

Китайский автомобильный гигант обогнал Tesla как крупнейшего в мире продавца электромобилей, согласно данным за 2025 год, пишет CNN.

BYD объявила о продаже 2,26 миллиона электромобилей, что почти на 28% больше, чем в 2024 году. Между тем Tesla сообщила о втором годе подряд снижения продаж: поставки упали на 8,6% до лишь 1,6 миллиона, что стало самым большим годовым падением в истории компании.

BYD смогла обогнать Tesla, даже несмотря на то, что ее электромобили недоступны для приобретения в Америке, тогда как Китай является вторым по величине рынком Tesla. Компания достигла результатов, борясь с жесткой конкуренцией и неустанными ценовыми войнами на внутреннем рынке.

Интенсивное давление в Китае побудило компанию к дальнейшему расширению за рубежом, хотя ее стратегия низких цен привлекла внимание и привела к новым тарифам на некоторых рынках.

