"Унизительные условия" и рабство: китайского автопроизводителя внесли в "список позора"
- В Бразилии китайскую компанию BYD обвинили в трудовом рабстве и внесли в "список позора".
- Работники из Китая были вынуждены отдавать паспорта, жить в плохих условиях и отдавать часть зарплаты обратно в Китай.
В Бразилии разразился громкий скандал вокруг китайского "короля электромобилей" BYD. Компанию официально внесли в так называемый "список позора" работодателей, которых подозревают в создании условий, похожих на трудовое рабство.
Что известно о скандале с рабством в BYD?
В 2024 году появились обвинения, что китайские работники, которых привезли в Бразилию для строительства завода, могли стать жертвами торговли людьми и жестких трудовых схем, пишет Reuters.
Этот список, который ведет Министерство труда Бразилии, – не просто формальность. Попадание в него серьезно бьет по репутации компании, особенно если учесть, что Бразилия – один из ключевых рынков для BYD после Китая.
К тому же это ограничивает доступ к определенным кредитам от местных банков. При этом сам завод продолжает работать – санкции не останавливают производство:
- Китайская компания публично не прокомментировала ситуацию.
- Подрядчик Jinjiang Group, который занимался наймом рабочих, вообще отрицает все обвинения.
- В самой BYD ранее заявляли, что ничего не знали о возможных нарушениях, пока об этом не написали СМИ.
Впрочем, бразильские чиновники занимают жесткую позицию: мол, ответственность все равно лежит на BYD, ведь именно она должна контролировать своих подрядчиков.
"Рабские" условия труда в BYD: о чем идет речь?
По данным журналистов, рабочие из Китая вынуждены были отдавать свои паспорта работодателю. Значительная часть их зарплаты сразу переводилась в Китай, а еще они должны были внести депозит – почти 900 долларов – который можно было вернуть только после полугода работы.
Во время рейда инспекторов труда также было обнаружено, что рабочие жили помещениях с плохими условиями:
- Людей селили в переполненные дома: например, 31 работник жил в одном помещении с единственной ванной комнатой:
- В некоторых даже не было матрасов, а еда лежала на полу рядом с личными вещами. Инспекторы прямо назвали такие условия "унизительными".
Скандал быстро вышел за пределы Бразилии и вызвал волну возмущения даже в Китае. Из-за этого строительство завода затянулось на несколько месяцев.
Но, похоже, BYD оставила скандал позади, и президент Луис Инасио Лула да Силва посетил торжественное открытие завода в октябре, что стало демонстрацией укрепления связей между Бразилией и Китаем. С тех пор завод выпустил более 25 000 автомобилей,
– пишут в издании.
К слову, компании могут избежать "списка позора", если договорятся с правительством – изменят свою политику и компенсируют работникам убытки. BYD заключила соглашение с трудовыми прокурорами, но не с инспекторами труда – а это, похоже, и стало причиной попадания в список.
После внесения в этот реестр компания обычно остается там минимум два года – если только суд не решит иначе.
Как BYD стал новым "королем электрокаров"?
Китайский автомобильный гигант обогнал Tesla как крупнейшего в мире продавца электромобилей, согласно данным за 2025 год, пишет CNN.
BYD объявила о продаже 2,26 миллиона электромобилей, что почти на 28% больше, чем в 2024 году. Между тем Tesla сообщила о втором годе подряд снижения продаж: поставки упали на 8,6% до лишь 1,6 миллиона, что стало самым большим годовым падением в истории компании.
BYD смогла обогнать Tesla, даже несмотря на то, что ее электромобили недоступны для приобретения в Америке, тогда как Китай является вторым по величине рынком Tesla. Компания достигла результатов, борясь с жесткой конкуренцией и неустанными ценовыми войнами на внутреннем рынке.
Интенсивное давление в Китае побудило компанию к дальнейшему расширению за рубежом, хотя ее стратегия низких цен привлекла внимание и привела к новым тарифам на некоторых рынках.
