Что происходит с авиаперелетами на фоне войны в Иране?

Прибыльность отрасли авиаперелетов может зависеть от того, откажутся ли потребители от полетов, пишет Reuters.

Смотрите также Громкое заявление Wizz Air: в компании объяснили, действительно ли возобновят полеты в Украину

До начала конфликта между США и Израилем с Ираном авиационная отрасль прогнозировала рекордную прибыль в размере 41 миллиарда долларов в 2026 году, но удвоение цен на реактивное топливо поставило это под угрозу и заставило перевозчиков пересмотреть свои сети и стратегии.

Перевозчики, начиная от United Airlines до Air New Zealand объявили о сокращении пропускной способности и повышение цен, тогда как другие ввели топливные надбавки.

Авиакомпании сталкиваются с экзистенциальным вызовом. Им придется снизить тарифы, чтобы стимулировать ослабление спроса, тогда как высокие расходы на топливо будут побуждать их к повышению тарифов. Идеальный "шторм",

– сказал экс-глава Olympic Airways Ригас Доганис.

Как вырастут цены на авиабилеты?

На прошлой неделе ABC News сообщила, что авиакомпаниям придется повысить тарифы на 20%, чтобы покрыть высокие расходы на топливо.

К примеру, гонконгская авиакомпания Cathay Pacific Airways дважды за последний месяц отменила топливные надбавки, а с недавних пор за поездку туда и обратно из Сиднея в Лондон будет взиматься топливная надбавка в размере 800 долларов. До конфликта с Ираном обычная стоимость билета эконом-класса туда и обратно на этом маршруте составляла примерно 2 000 австралийских долларов (1 369,60 долларов США).

Наибольшие трудности могут испытать лоукост-перевозчики, учитывая, что их пассажиры более чувствительны к ценам, чем корпоративные клиенты и состоятельные потребители, на которых все чаще ориентируются премиальные конкуренты, такие как Delta Air Lines и United Airlines.

Будет ли в мире дефицит топлива из-за войны на Ближнем Востоке?

Цены на нефть вряд ли быстро вернутся к довоенному уровню. Дефицит топлива уже распространяется в Азии и к апрелю может дойти до Европы. Об этом заявили руководители крупнейших нефтяных и газовых компаний мира на конференции CERAWeek в Хьюстоне, пишет CNBC.

Глава Kuwait Petroleum Corporation шейх Наваф аль-Сабах отметил, что Иран фактически ввел экономическую блокаду нефтедобывающих стран Ближнего Востока, закрыв Ормузский пролив. Он является ключевой артерией, через которую проходит экспорт нефти стран Персидского залива к мировым рынкам.

Это атака не только на Залив, но и удержание мировой экономики в заложниках,

– сказал аль-Сабах.

Он предупредил, что война может иметь "эффект домино" для всей мировой экономики.

Аналитики сравнивают нынешнюю ситуацию с нефтяным кризисом 1973 года и считают ее одной из самых серьезных за последние десятилетия. Один из экспертов заявил, что ситуация "чрезвычайно опасна", поскольку фактически Иран контролирует Ормузский пролив.

Эксперты предупреждают, что конфликт может обостриться, а экономики стран Персидского залива – в частности Катара, ОАЭ, Ирака и Саудовской Аравии – потерять до 30% ВВП.

Последние новости о конфликте США и Ирана