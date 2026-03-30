Что происходит с авиаперелетами на фоне войны в Иране?
Прибыльность отрасли авиаперелетов может зависеть от того, откажутся ли потребители от полетов, пишет Reuters.
До начала конфликта между США и Израилем с Ираном авиационная отрасль прогнозировала рекордную прибыль в размере 41 миллиарда долларов в 2026 году, но удвоение цен на реактивное топливо поставило это под угрозу и заставило перевозчиков пересмотреть свои сети и стратегии.
Перевозчики, начиная от United Airlines до Air New Zealand объявили о сокращении пропускной способности и повышение цен, тогда как другие ввели топливные надбавки.
Авиакомпании сталкиваются с экзистенциальным вызовом. Им придется снизить тарифы, чтобы стимулировать ослабление спроса, тогда как высокие расходы на топливо будут побуждать их к повышению тарифов. Идеальный "шторм",
– сказал экс-глава Olympic Airways Ригас Доганис.
Как вырастут цены на авиабилеты?
На прошлой неделе ABC News сообщила, что авиакомпаниям придется повысить тарифы на 20%, чтобы покрыть высокие расходы на топливо.
- К примеру, гонконгская авиакомпания Cathay Pacific Airways дважды за последний месяц отменила топливные надбавки, а с недавних пор за поездку туда и обратно из Сиднея в Лондон будет взиматься топливная надбавка в размере 800 долларов. До конфликта с Ираном обычная стоимость билета эконом-класса туда и обратно на этом маршруте составляла примерно 2 000 австралийских долларов (1 369,60 долларов США).
- Наибольшие трудности могут испытать лоукост-перевозчики, учитывая, что их пассажиры более чувствительны к ценам, чем корпоративные клиенты и состоятельные потребители, на которых все чаще ориентируются премиальные конкуренты, такие как Delta Air Lines и United Airlines.
Будет ли в мире дефицит топлива из-за войны на Ближнем Востоке?
Цены на нефть вряд ли быстро вернутся к довоенному уровню. Дефицит топлива уже распространяется в Азии и к апрелю может дойти до Европы. Об этом заявили руководители крупнейших нефтяных и газовых компаний мира на конференции CERAWeek в Хьюстоне, пишет CNBC.
Глава Kuwait Petroleum Corporation шейх Наваф аль-Сабах отметил, что Иран фактически ввел экономическую блокаду нефтедобывающих стран Ближнего Востока, закрыв Ормузский пролив. Он является ключевой артерией, через которую проходит экспорт нефти стран Персидского залива к мировым рынкам.
Это атака не только на Залив, но и удержание мировой экономики в заложниках,
– сказал аль-Сабах.
Он предупредил, что война может иметь "эффект домино" для всей мировой экономики.
Аналитики сравнивают нынешнюю ситуацию с нефтяным кризисом 1973 года и считают ее одной из самых серьезных за последние десятилетия. Один из экспертов заявил, что ситуация "чрезвычайно опасна", поскольку фактически Иран контролирует Ормузский пролив.
Эксперты предупреждают, что конфликт может обостриться, а экономики стран Персидского залива – в частности Катара, ОАЭ, Ирака и Саудовской Аравии – потерять до 30% ВВП.
Последние новости о конфликте США и Ирана
Испания закрыла свое воздушное пространство для американских самолетов, атакующих Иран, и отказалась предоставить доступ к совместным военным базам. Премьер-министр Педро Санчес критикует удары США и Израиля по Ирану, а президент США Дональд Трамп пригрозил сократить торговлю с Испанией.
Американский лидер угрожает Ирану ударами по электростанциям и нефтяным скважинам, если Ормузский пролив не будет открыт. При этом из Вашингтона продолжают звучать заявления об успешных переговорах.
Иран получает помощь России и использует ее для нанесения ударов по американским базам. Также они истощают ПВО стран Персидского залива, используя ракеты, которые не несут боевой части.
США до сих пор не достигли желаемых результатов в конфликте с Ираном, а их партнеры на Ближнем Востоке стали заложниками этого. Китай выглядит умеренным игроком, он решил свои проблемы с поставками нефти и теперь стремится, чтобы США позорились как можно дольше.