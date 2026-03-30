Що відбувається з авіаперельотами на тлі війни в Ірані?

Прибутковість галузі авіаперельотів може залежати від того, чи відмовляться споживачі від польотів, пише Reuters.

До початку конфлікту між США та Ізраїлем з Іраном авіаційна галузь прогнозувала рекордний прибуток у розмірі 41 мільярда доларів у 2026 році, але подвоєння цін на реактивне паливо поставило це під загрозу та змусило перевізників переглянути свої мережі та стратегії.

Перевізники, починаючи від United Airlines до Air New Zealand оголосили про скорочення пропускної здатності та підвищення цін, тоді як інші запровадили паливні надбавки.

Авіакомпанії стикаються з екзистенційним викликом. Їм доведеться знизити тарифи, щоб стимулювати ослаблення попиту, тоді як вищі витрати на паливо спонукатимуть їх до підвищення тарифів. Ідеальний "шторм",

– сказав ексочільник Olympic Airways Рігас Доганіс.

Як зростуть ціни на авіаквитки?

Минулого тижня ABC News повідомила, що авіакомпаніям доведеться підвищити тарифи на 20%, щоб покрити вищі витрати на паливо.

До прикладу, гонконзька авіакомпанія Cathay Pacific Airways двічі за останній місяць скасувала паливні надбавки, а віднедавна за поїздку туди й назад із Сіднея до Лондона стягуватиметься паливна надбавка у розмірі 800 доларів. До конфлікту з Іраном звичайна вартість квитка економ-класу туди й назад на цьому маршруті становила приблизно 2 000 австралійських доларів (1 369,60 доларів США).

Найбільших труднощів можуть зазнати лоукост-перевізники, враховуючи, що їхні пасажири більш чутливі до цін, ніж корпоративні клієнти та заможні споживачі, на яких дедалі частіше орієнтуються преміальні конкуренти, такі як Delta Air Lines і United Airlines.

Чи буде у світі дефіцит палива через війну на Близькому Сході?

Ціни на нафту навряд чи швидко повернуться до довоєнного рівня. Дефіцит пального вже поширюється в Азії і до квітня може дійти до Європи. Про це заявили керівники найбільших нафтових і газових компаній світу на конференції CERAWeek у Х'юстоні, пише CNBC.

Глава Kuwait Petroleum Corporation шейх Наваф аль-Сабах зазначив, що Іран фактично запровадив економічну блокаду нафтовидобувних країн Близького Сходу, закривши Ормузьку протоку. Вона є ключовою артерією, через яку проходить експорт нафти країн Перської затоки до світових ринків.

Це атака не лише на Затоку, а й утримання світової економіки в заручниках,

– сказав аль-Сабах.

Він попередив, що війна може мати "ефект доміно" для всієї світової економіки.

Аналітики порівнюють нинішню ситуацію з нафтовою кризою 1973 року і вважають її однією з найсерйозніших за останні десятиліття. Один із експертів заявив, що ситуація "надзвичайно небезпечна", оскільки фактично Іран контролює Ормузьку протоку.

Експерти попереджають, що конфлікт може загостритися, а економіки країн Перської затоки – зокрема Катару, ОАЕ, Іраку і Саудівської Аравії – втратити до 30% ВВП.

