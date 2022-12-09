Когда отменят льготный налог в 2%: Гетманцев назвал вероятную дату

В Украине хотят отменить мартовскую норму, позволяющую компаниям с оборотом до 10 миллиардов гривен переходить на упрощенную систему налогообложения со ставкой в 2%. Соответствующий законопроект, вероятно, будет принят уже в следующем году.

Так, скорее всего, льготную ставку в 2% отменят уже с 1 июля 2023 года. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в комментарии изданию Forbes.

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Почему льготную ставку хотят отменить

По словам Гетманцева, отмену льготного налогообложения уже согласовали на уровне Министерства финансов и Международного валютного фонда. Чиновник подчеркнул, что согласен с ведомствами, поскольку считает, что в стране не могут одновременно существовать налог с оборота и налог на добавленную стоимость.

Законопроект об отмене льготы в парламент должен предоставить Минфин. Ожидается, что это произойдет уже в следующем году.

Система уже сыграла свою роль и была эффективной, но решение принималось временно, когда мы предполагали, что война будет непродолжительной,

– заявил нардеп.

К слову, глава налогового комитета отметил, что по его данным на упрощенной системе сейчас работает более 300 тысяч физических и юридических лиц. За около 8 месяцев действия льготного налогообложения госбюджет недополучил около 7 миллиардов гривен.

Напомним, что 15 марта парламент принял закон №7137-д, которым внедрялось более 40 нововведений для бизнеса на время действия военного положения. Среди прочего, компаниям с оборотом до 10 миллиардов гривен разрешили переходить на упрощенную систему налогообложения, как на условиях для 3 группы ФЛП.

Так, вместо НДС в 20% и налога на прибыль в 18% компании, которые перешли на льготные условия, начали платить только 2% с дохода. Этим воспользовался, в частности, весь игорный бизнес, который до перехода платил в среднем 200 тысяч гривен налогов в день, а после – только до 23 тысяч гривен.