Радио остается массовым медиа в Украине: каждую неделю его слушают 66,39 % аудитории в возрасте от 18 – до 65 лет. При этом средняя продолжительность ежедневного прослушивания выросла до 171 минуты.

Две трети аудитории слушают радио каждую неделю

Аудитория все чаще использует для этого не только радиоприемники, но и цифровые устройства. Такие результаты первой волны отраслевого исследования Radio Research 2026, проведенного компанией Kantar Ukraine по заказу Радиокомитета, пишет НАМ.

Первая волна исследования охватила период с 20 июля по 27 сентября 2026 года. В ней приняли участие 9 000 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в городах с населением от 50 тысяч человек. Генеральная совокупность составляет 9,43 миллиона человек, а с учетом экстраполяции на все население Украины соответствующего возраста – около 20,75 миллиона.

По результатам Kantar Ukraine:

66,39% – недельный охват радио;

13,78 миллиона человек – недельное охват с экстраполяцией на всю Украину;

48,22% – суточный охват;

10,01 миллиона человек – суточный охват с экстраполяцией на всю страну.

Таким образом, примерно две трети аудитории в возрасте от 18 до 65 лет в городах, охваченных исследованием, слушают радио как минимум раз в неделю. Почти половина включает его в течение дня.

Украинцы слушают радио почти три часа в день

Еще один важный показатель – продолжительность контакта со СМИ. По данным Kantar, среднее время ежедневного прослушивания выросло от 163 до 171 минуты. То есть в среднем люди проводят с радио почти три часа в день.

Кирилл Ежов Коммерческий директор Kantar Ukraine Первая волна 2026 года предоставляет рынку четкие данные по двум показателям: радио сохраняет массовый недельный охват, а средняя продолжительность ежедневного прослушивания выросла до 171 минуты. Для рекламодателей это означает возможность оценивать не только масштаб аудитории, но и глубину присутствия радио в повседневном медиапотреблении.

Какие радиостанции слушают чаще всего

Лидером рейтинга по недельному охвату среди аудитории 18–65 лет в городах с населением от 50 тысяч остается Хит FM. В первую тройку также вошли Люкс FM и Radio Roks.

Топ-10 радиостанций по недельному охвату:

Хит FM – 27,64%; Люкс FM – 23,49%; Radio Roks – 16,91%; Наше Радио – 15,33%; Радио Relax – 13,68%; KISS FM – 12,86%; Мелодия FM – 11,42%; Радио Байрактар – 7,50%; Радио НВ – 5,29%; Радио Максимум – 4,61%.

Радио слушают через автомагнитолы, телефоны и компьютеры

Современное радиослушание не ограничивается обычными приемниками. По результатам исследования, 51,6% слушателей используют автомагнитолу, а 45,8% – компьютер, ноутбук, планшет или телефон.

Среди аудитории в возрасте 18–34 лет доля тех, кто слушает радио через автомагнитолу, составляет 59,3%, а через цифровые устройства – 40,6%.

Это важно и с точки зрения доступности радио во время отключений электроэнергии. Его можно слушать не только дома через стационарную технику, но и в автомобиле или на мобильных устройствах. То есть различные способы доступа позволяют оставаться на связи с радиостанциями в различных повседневных ситуациях. В то же время в данном исследовании не измерялось отдельно, сколько людей слушают радио во время отключений электроэнергии.

Как изменилось измерение радиослушания в Украине

Первая волна Radio Research 2026 проводилась по обновленной комбинированной методологии, которую Радиокомитет и Kantar Ukraine начали внедрять в 2025 году. Традиционный метод Day After Recall сохранился, но сбор данных теперь сочетает телефонные и онлайн-опросы: 72% CATI и 28% CAWI.

Екатерина Мясникова Исполнительный директор Национальной ассоциации медиа Для Радиокомитета принципиально важно, чтобы на рынке было единое, прозрачное и современное отраслевое исследование, которое развивается вместе с поведением аудитории. Переход к CATI + CAWI был не изменением ради изменения, а следующим шагом к более репрезентативному измерению современного радиослушания. Первая волна 2026 года уже работает по этой модели и дает рынку более детальную картину аудитории.

Итак, результаты первой волны показывают, что радио в Украине по-прежнему имеет значительный охват, а средняя продолжительность прослушивания растет. В то же время аудитория использует различные устройства для доступа к контенту, а онлайн-платформы становятся важной частью развития радио.