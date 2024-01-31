Raiffeisen Bank заключит сделку с подсанкционным олигархом, чтобы выйти с рынка России

Raiffeisen Bank International работает над продажей и изучением своего бизнеса с рынка России. В австрийской компании предупредили, что этот процесс может занять определенное время.

Raiffeisen Bank работает над выходом из России

В компании сообщили, что сейчас они работают над потенциальной сделкой с российским бизнесменом Олегом Дерипаской, который находится под санкциями. Согласно ей банк должен купить 28% акций австрийской строительной группы Strabag в начале этого года.

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Еще в декабре 2023 года между банком и бизнесменом была украдена еще одна сделка о том, что российское подразделение Raiffeisen Bank заплатит олигарху более 15 миллиардов евро в обмен на его 28% долю в австрийской строительной компании Strabag.

Именно эти акции Дерипаски сейчас заморожены из-за санкций поэтому для него эта сделка является способом обменять деньги и ликвидный актив.

В IV квартале 2023 года банк сообщил о падении прибыли на 67% до 272 миллионов евро по сравнению с 826 миллионами евро годом ранее.

На снижение прибыли банка повлияли увеличение налогов в Украине и расходы в размере 273 миллионов евро связанные с судебными разбирательствами и убытками из-за кредитов в швейцарских франках в Польше.