Raiffeisen Bank заключит сделку с подсанкционным олигархом, чтобы выйти с рынка России
Источник:Рейтер
Raiffeisen Bank International работает над продажей и изучением своего бизнеса с рынка России. В австрийской компании предупредили, что этот процесс может занять определенное время.
Raiffeisen Bank работает над выходом из России
В компании сообщили, что сейчас они работают над потенциальной сделкой с российским бизнесменом Олегом Дерипаской, который находится под санкциями. Согласно ей банк должен купить 28% акций австрийской строительной группы Strabag в начале этого года.
Читайте также: Национализированный "Сенс Банк" заработал 5 миллиардов: какая часть этих денег пойдет в бюджет
Еще в декабре 2023 года между банком и бизнесменом была украдена еще одна сделка о том, что российское подразделение Raiffeisen Bank заплатит олигарху более 15 миллиардов евро в обмен на его 28% долю в австрийской строительной компании Strabag.
Именно эти акции Дерипаски сейчас заморожены из-за санкций поэтому для него эта сделка является способом обменять деньги и ликвидный актив.Напомним! В IV квартале 2023 года банк сообщил о падении прибыли на 67% до 272 миллионов евро по сравнению с 826 миллионами евро годом ранее.
На снижение прибыли банка повлияли увеличение налогов в Украине и расходы в размере 273 миллионов евро связанные с судебными разбирательствами и убытками из-за кредитов в швейцарских франках в Польше.