Raiffeisen зарабатывает на фирмах-поставщиках армии Путина, – Bloomberg

Raiffeisen Bank International AG, австрийский банк с главным офисом в Вене, получал доходы от российских компаний, некоторые из которых задействованы в поставках продукции для оборонного сектора России.

Raiffeisen получает прибыль в России

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документы и европейских чиновников, информирует 24 Канал. По данным издания, российская дочерняя компания Raiffeisen в прошлом году получила более 62 миллионов рублей (620 тысяч долларов) комиссионных от российской химической компании Unichim, которая, в свою очередь, поставляла сырье для санкционной компании Rawenstvo.

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Справочно. Rawenstvo входит в состав государственного оборонного концерна Granit-Electron и занимается производством навигационных и радиолокационных систем.

Представители европейских правительств предполагают, что банк также может иметь других клиентов, которые поставляют продукцию для российской оборонной промышленности. Поскольку после начала войны России против Украины экономика страны-агрессора перешла на "военные рельсы", и все больше гражданских компаний стали частью оборонных цепей поставок.

Реакция банка и финансовые показатели

И хотя Raiffeisen заявил, что придерживается всех международных санкций, введенных ЕС, США и Великобританией, и применяет системы мониторинга для контроля транзакций. Несмотря на ограничения, за первые три квартала 2024 года российское подразделение банка принесло более 1 миллиарда евро чистой прибыли, что составляет почти половину всей прибыли группы Raiffeisen.

Однако из-за контроля за капиталом, введенный Москвой, банк не может перевести эти средства в Австрию и сейчас имеет заблокированные в России 4,4 миллиарда евро,

– сообщает издание.

Заметьте. После публикации расследования акции Raiffeisen упали на 6,4% на бирже в Вене.

Санкции и регуляторное давление

Raiffeisen остается одним из немногих западных банков, продолжающих работать в России. Его классифицировали как "системно важный банк", а это затрудняет выход с рынка.

Выход требует согласования с российским правительством, а также одобрения Европейского центрального банка, австрийского финансового регулятора и Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC).

Европейский центральный банк призвал Raiffeisen ускорить процесс выхода из России. Однако найти покупателя на активы банка в России сложно из-за необходимости значительного дисконта (до 60%) и налога на продажу в размере 35%.

Финансовые операции и связанные компании

За первую половину 2024 Raiffeisen обработал операции Unichim с китайскими контрагентами на общую сумму 2,5 миллиона долларов в юанях и 28,350 евро в рамках 17 валютных сделок,

– говорится в статье.

По словам европейских чиновников, это может свидетельствовать об использовании китайских каналов для обхода санкций. Кроме того, документы свидетельствуют, что банк обслуживал финансовые операции российской компании Totalelectro, которая в 2024 году выставила счет санкционному предприятию "Смоленский авиационный завод" на 5,5 миллиона рублей.

Заметьте. Несмотря на попытки продать свои активы в России, Raiffeisen в прошлом году отказался от сделки, которая позволила бы ему вывести прибыль. Это решение повлекло судебный иск в России, по которому банк обязали выплатить 2 миллиарда евро компенсации.