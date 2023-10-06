Расследование поглощения Twitter: почему комиссия по ценным бумагам США требует от Маска показаний

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) хочет заставить через суд Илона Маска дать показания о покупке им соцсети Twitter. Все для того, чтобы выяснить, нарушил ли миллиардер федеральное законодательство о ценных бумагах в 2022 году.

SEC подала в суд на Маска

В заявлении SEC отмечается, что в мае 2023 года комиссия направила Илону Маску повестку с требованием предоставить показания в офисе Комиссии в Сан-Франциско и он согласился явиться 15 сентября. Однако за два дня до этого Маск выдвинул "несколько ложных возражений" и сообщил SEC, что не появится.

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Миллиардер также отказался от предложения SEC дать показания в Техасе в октябре или ноябре. Напомним, что в мае 2022 года SEC заявила, что расследует раскрытие миллиардером информации относительно его доли в Twitter, ставя под сомнение то, подал ли он соответствующие документы.

Расследование SEC касается:

возможных нарушений Маском федерального законодательства о ценных бумагах в 2022 году, когда он купил акции Twitter; заявлений и представлений SEC, которые он сделал в связи с настоящим соглашением.

Что говорит Илон Маск

Илон Маск купил социальную сеть Twitter за 44 миллиарда долларов.

Согласно поданному заявлению, Маск предоставил SEC документы, касающиеся расследования, и ранее уже давал показания в июле 2022 года в онлайн формате.

SEC уже неоднократно принимала показания у господина Маска в рамках этого ошибочного расследования – достаточно,

– заявила адвокат Маска Алекса Спиро.

Илон Маск в свое оправдание также заявил, что SEC пытается "преследовать" его. В SEC добавили, что адвокат Маска сообщил, мол, ему нужно время, чтобы ознакомиться с потенциально важными материалами, содержащимися в биографии Маска, которые были опубликованы в прошлом месяце.