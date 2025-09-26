Правоохранители разоблачили преступную группировку, которая незаконно завладела государственными землями на территории Поляницкого лесничества Ворохтянского лесного хозяйства, вблизи "Буковеля".

Полиция разоблачила преступную схему?

Речь идет об участках общей площадью 4,29 гектара стоимостью более 14 миллионов гривен. Как сообщили в Нацполиции, к противоправной схеме были привлечены должностные лица органов местного самоуправления, государственные регистраторы, нотариусы и подставные лица, передает 24 Канал.

По данным следствия, участники группы изготавливали фиктивную техническую документацию, вносили ложные сведения в Государственный земельный кадастр и реестр вещных прав, а также использовали поддельные государственные акты образца 2001 года.

Один из организаторов выступил "добросовестным приобретателем" и заключил три договора купли-продажи с подставными гражданами. При этом "первоначальные владельцы" даже не знали, что числились владельцами этих участков.

На самом деле земли всегда находились в государственной собственности. Полицейские провели обыски в Ивано-Франковской и Ровенской областях и изъяли документы и носители, подтверждающие причастность фигурантов.

Что грозит злоумышленникам?

Трем участникам сообщено о подозрении в мошенничестве и подделке документов (часть 2 статьи 27, часть 2 статьи 28, часть 4 статьи 190; часть 3 статьи 358 Уголовного Кодекса Украины). Санкции этих статей предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Документирование других фактов незаконного присвоения ценных земель продолжается.

