Полиция разоблачила преступную схему?

Речь идет об участках общей площадью 4,29 гектара стоимостью более 14 миллионов гривен. Как сообщили в Нацполиции, к противоправной схеме были привлечены должностные лица органов местного самоуправления, государственные регистраторы, нотариусы и подставные лица, передает 24 Канал.

Смотрите также Экс-податковец "отмыл" 1,5 миллиарда гривен, украденных из бюджета: СБУ задержала подозреваемого

По данным следствия, участники группы изготавливали фиктивную техническую документацию, вносили ложные сведения в Государственный земельный кадастр и реестр вещных прав, а также использовали поддельные государственные акты образца 2001 года.

Один из организаторов выступил "добросовестным приобретателем" и заключил три договора купли-продажи с подставными гражданами. При этом "первоначальные владельцы" даже не знали, что числились владельцами этих участков.

На самом деле земли всегда находились в государственной собственности. Полицейские провели обыски в Ивано-Франковской и Ровенской областях и изъяли документы и носители, подтверждающие причастность фигурантов.

Что грозит злоумышленникам?

Трем участникам сообщено о подозрении в мошенничестве и подделке документов (часть 2 статьи 27, часть 2 статьи 28, часть 4 статьи 190; часть 3 статьи 358 Уголовного Кодекса Украины). Санкции этих статей предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Документирование других фактов незаконного присвоения ценных земель продолжается.

На Закарпатье продают интересные объекты?