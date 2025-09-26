Поліція викрила злочинну схему?
Йдеться про ділянки загальною площею 4,29 гектари вартістю понад 14 мільйонів гривень. Як повідомили в Нацполіції, до протиправної схеми були залучені посадовці органів місцевого самоврядування, державні реєстратори, нотаріуси та підставні особи, передає 24 Канал.
За даними слідства, учасники групи виготовляли фіктивну технічну документацію, вносили неправдиві відомості до Державного земельного кадастру та реєстру речових прав, а також використовували підроблені державні акти зразка 2001 року.
Один із організаторів виступив "добросовісним набувачем" та уклав три договори купівлі-продажу з підставними громадянами. При цьому "первісні власники" навіть не знали, що значилися власниками цих ділянок.
Насправді землі завжди перебували у державній власності. Поліцейські провели обшуки в Івано-Франківській та Рівненській областях і вилучили документи та носії, що підтверджують причетність фігурантів.
Що загрожує зловмисникам?
Трьом учасникам повідомлено про підозру у шахрайстві та підробленні документів (частина 2 статті 27, частина 2 статті 28, частина 4 статті 190; частина 3 статті 358 Кримінального Кодексу України). Санкції цих статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Документування інших фактів незаконного привласнення цінних земель триває.
