Россия разрушила сортировочный терминал "Новой почты" в Полтаве

Россияне вновь нанесли удар по Полтаве ракетами "Шахед" вечером 31 июля. В результате был серьезно поврежден терминал "Новой почты".

К счастью, в этот момент сотрудники находились в укрытиях – погибших и пострадавших нет. Об этом говорится в заявлении "Новой почты".

Что известно о последствиях удара по терминалу "Новой почты" в Полтаве?

Сейчас продолжается ликвидация последствий. Подробную информацию о поврежденном грузе компания пообещала предоставить в ближайшее время.



"Мы компенсируем клиентам заявленную стоимость отправлений, которые были уничтожены в результате атаки. "Новая почта" уже задействовала резервные логистические маршруты, чтобы минимизировать возможные задержки в доставке", – подчеркнули в компании.

Также там добавили, что актуальную информацию о статусе отправлений можно узнать в мобильном приложении и на сайте "Новой почты".

Атаку на Полтавский район вечером 31 июля подтвердил и глава местной ОГА Виталий Дякивнич. Помимо попадания по логистическому объекту, произошло также попадание по территории одного из промышленных предприятий в Миргородском районе.

Информации о пострадавших в экстренные службы не поступало,

– отметил Дякивнич.

Отметим, что за последние сутки в результате ударов было разрушено отделение компании в Гайсине Винницкой области, а также уничтожен сортировочный терминал в Днепропетровской области. В Гайсине из-за пожара на соседних складах пострадало отделение № 1, двое сотрудников получили ранения, но их жизни ничего не угрожает. В Днепропетровской области сотрудники находились в укрытиях и не пострадали.

В ночь на 7 июля российские войска атаковали Кривой Рог, в результате чего был уничтожен логистический центр «Новой почты». В последнее время удары по объектам компании фиксировались, в частности, в Чернигове и Запорожье.