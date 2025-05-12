Надо ли регистрировать бизнес в Instagram

Сегодня в Instagram продают все – от авторских украшений до консультаций психолога. Многие начинают "с нуля": без сайта, без ФОПа, только с хорошим визуалом и регулярными постами.

Регистрировать ли бизнес в Instagram

В то же время вести бизнес в Instagram – это не только о контенте и лайках, но и об ответственности. Надо ли регистрировать свой бизнес официально, если он существует только в соцсетях, рассказывает 24 Канал.

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Когда регистрация обязательна

Если вы продаете товары или услуги регулярно, получаете с этого прибыль и планируете масштабироваться, государство считает это предпринимательской деятельностью. По закону, ее нужно официально регистрировать – как ФЛП или юридическое лицо.

Вот маркеры, которые свидетельствуют, что вам пора оформлять бизнес:

Вы принимаете оплату на карту регулярно и на значительные суммы.

У вас есть реклама, система заказов, прайс или работники.

Вы получаете доход постоянно, а не от случайных продаж.

Какие риски, если работать "в тени" Работая без регистрации, вы нарушаете закон. Налоговая служба может: начислить штраф (от 17 000 гривен за ведение хоздеятельности без ФЛП); заблокировать счет (даже личный); оштрафовать еще и за неуплату налогов (до 25% от дохода + пеня).

Кроме юридических рисков, без официального статуса вы:

не сможете работать с крупными заказчиками,

не получите гранты или компенсации,

не будете иметь юридической защиты в случае спора с клиентом.

Стоит знать! Хорошая новость в том, что закон позволяет определенную гибкость. Если вы только пробуете себя в новой сфере (например, сделали 5 заказов за полгода), можете немного подождать с регистрацией. Но как только бизнес становится системным – оформление ФЛП станет не только обязательным, но и выгодным.

Что выбрать – ФЛП или что-то другое

Для Instagram-бизнеса лучше всего подходит ФЛП 2 или 3 группы. Ведь это предусматривает простую систему налогообложения (5% или 3% + НДС), онлайн-регистрацию через Дію и возможность работать как с физическими, так и с юридическими лицами.

Поэтому, если вы хотите стабильности, легального дохода и развития – регистрация ФЛП станет первым шагом к зрелому бизнесу. Лучше зарабатывать открыто, чем бояться проверок.