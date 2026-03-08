Открытие ФЛП в Украине: когда предпринимателю следует начинать платить налоги
- ФЛП начинают платить налоги с момента действия упрощенной системы, а не с даты регистрации.
- ФЛП 3-й группы становятся плательщиками единого налога с даты государственной регистрации, тогда как 1 и 2 группы действуют по общим правилам в месяце регистрации.
Открытие ФЛП требует соблюдения большого количества различных нюансов. В том числе и в вопросе уплаты налогов.
Когда ФЛП должны начинать платить налоги?
Однако после регистрации единый налог не уплачивается, о чем пишет buh.ua.
Обязанность возникает только с того месяца, когда для ФЛП официально начала действовать упрощенная система. Именно с этой даты начинается обязанность платить единый налог, ЕСВ и военный сбор.
Узнать, с какой даты человек стал плательщиком единого налога, можно следующим образом:
- в личном кабинете налогоплательщика – в разделе "Учетные данные плательщика", где указана дата регистрации;
- в приложении "Дія" – раздел "Налоги ФЛП", вкладка "Данные о регистрации плательщика единого налога";
- через OpenDataUA – нужно просто ввести свой ИНН (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН).
Поэтому для ФЛП 1 и 2 группы в месяце регистрации действуют правила "общесистемщика".
- Не было дохода (или расходы больше доходов) – ЕСВ не уплачивается.
- Есть чистый доход – уплачивается ЕСВ по ставке 22%, но не менее минимального взноса.
В то же время 3 группа автоматически становится плательщиком единого налога с даты государственной регистрации ФЛП.
Представьте: зарегистрировали ФЛП 15 июля – именно с этого дня уже надо считать и платить единый налог, ЕСВ и военный сбор,
Отмечается, что одна из самых частых ошибок ФЛП в начале – платить налоги "авансом" или не платить вообще. Поэтому главное правило – не платить единый налог, пока человека не внесли в реестр плательщиков (на 1 – 2 группе) или пока не поступили средства (на 3 группе).
Интересно! Более 59 миллиардов единого налога уплатили ФЛП в прошлом году по данным Государственной налоговой службы. Об этом говорится на сайте Опендатабота. ФОПы 3 группы уплатили 80% всего единого налога уплатили. Больше всего его платили в столице, на Львовщине и Днепровщине.
Что еще следует знать украинцам о налогах?
Если физическое лицо-предприниматель ошиблась в расчетах и вышла за пределы разрешенного лимита для своей группы, то человек теряет право работать на упрощенной системе. Запрет вступает в силу с того квартала, в котором произошло превышение.
В частности, не платить единый социальный взнос могут ФЛП, за которых платит работодатель, пенсионеры и лица с инвалидностью, ФЛП из числа военных, предприниматели с оккупированных территорий, ФЛП, находившихся или находящихся в плену.