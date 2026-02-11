Безумный обвал на 10 миллиардов: известный бизнесмен выбыл из рейтинга самых богатых людей мира
- Брайан Армстронг потерял более 10 миллиардов долларов из-за падения цен на криптовалюты и выбыл из рейтинга 500 самых богатых людей мира.
- Другие криптомиллиардеры, такие как Кэмерон и Тайлер Винклвосс, Майкл Новограц и Майкл Сейлор, также понесли значительные потери в своем состоянии.
Состояние генерального директора Coinbase Global Inc. сократилось вдвое из-за скандального падения криптовалют. Так он потерял место в списке самых богатых людей мира.
Сколько денег потерял Брайан Армстронг?
Миллиардер больше не входит в список 500 самых богатых людей мира из-за падения цен на криптовалюты, сообщает Bloomberg.
Состояние Армстронга сократилось более чем на 10 миллиардов долларов с момента достижения пика семь месяцев назад в 17,7 миллиарда долларов. Последнее падение произошло после того, как JPMorgan Chase & Co. снизила целевую цену для Coinbase на 27%, ссылаясь на "слабость цен на криптовалюты".
Большая часть чистого капитала Армстронга, который оценивается в 7,5 миллиардов долларов, сосредоточена на его 14% доле в компании Coinbase, которую он основал вместе с Фредом Эрсамом в 2012 году.
Он регулярно продает акции компании, а также владеет частью NewLimit, биотехнологического стартапа, специализирующегося на долголетии, который он соучредил и в который лично инвестировал, согласно индексу богатства.
Кто из криптомиллиардеров также потерял деньги?
Многие другие криптомиллиардеры также выпали из списка 500 самых богатых людей мира по версии Bloomberg из-за падения цен:
- Состояние Кэмерона и Тайлера Уинклвосса упали до 1,9 миллиарда долларов с 8,2 миллиардов долларов в октябре. Их компания Gemini Space Station Inc. на прошлой неделе заявила, что сократит примерно 25% своей рабочей силы и свернет некоторые свои международные операции.
- Состояние Майкла Новограца с Galaxy Digital Inc. упали до 6,2 миллиардов долларов с максимума в 10,3 миллиардов долларов в октябре. Galaxy опубликовала сообщение о больших, чем ожидалось, убытках, около 500 миллионов долларов, на фоне краха криптовалют.
- Майкл Сейлор из Strategy Inc. также потерял около двух третей своего состояния с максимума июля 2025 года, и теперь оно составляет 3,4 миллиарда долларов. Основная часть его состояния связана с его 8% акциями Strategy, которая является одним из крупнейших публично торгуемых держателей биткойнов.
