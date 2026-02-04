Как и почему выросло состояние Илона Маска?

Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние оценивается в 800 миллиардов долларов или более, пишет Forbes.

Это произошло после того, как его производитель ракет SpaceX приобрел компанию искусственного интеллекта xAI. Сделка, которая оценивает объединенную компанию в 1,25 триллиона долларов, увеличила состояние Маска на 84 миллиарда долларов, до рекордных 852 миллиардов долларов.

До сделки Маск владел примерно 42% акций SpaceX стоимостью 336 миллиардов долларов, согласно тендерному предложению, которая оценила частного производителя ракет в 800 миллиардов долларов.

Он также владел примерно 49% акциями xAI стоимостью 122 миллиарда долларов, согласно частному раунду привлечения средств, который оценил эту компанию в 250 миллиардов долларов.

После слияния, которое оценило SpaceX в 1 триллион долларов, а xAI в 250 миллиардов долларов, Маск теперь владеет 43% акций объединенной компании стоимостью 542 миллиарда долларов.

Это делает SpaceX самым ценным активом Маска на сегодня. Он также владеет 12% акций Tesla стоимостью 178 миллиардов долларов и опционами на акции Tesla стоимостью еще 124 миллиарда долларов.

Что известно о слиянии SpaceX и xAI?

Объединение двух бизнесов Илона Маска объясняется не только финансами, но и амбициозным видением развития ИИ, которое выходит далеко за пределы наземной инфраструктуры, пишет TechCrunch.

Маск заявил, что современный прогресс ИИ почти полностью зависит от гигантских наземных дата-центров. Они требуют колоссальных объемов электроэнергии и сложных систем охлаждения, что создает нагрузку на энергосистемы и окружающую среду. По его логике, в ближайшие годы удовлетворить глобальный спрос на вычисления для ИИ только за счет Земли будет почти невозможно.

Именно поэтому SpaceX и xAI планируют строительство дата-центров в космосе. Илон Маск не уточняет количество спутников, но отмечает, что речь идет о постоянном и массовом запуске аппаратов. Такой подход автоматически гарантирует SpaceX стабильный поток заказов и доходов на годы вперед, особенно с учетом требований американского регулятора, который обязывает снимать спутники с орбиты примерно каждые пять лет.

