Россия столкнулась с крупнейшим кадровым голодом. Кадровый дефицит в России достиг исторического минимума, превзойдя все предыдущие показатели.

Кадровый голод в России

В третьем квартале 2024 года обеспеченность кадрами в России снова достигла исторического минимума, как сообщают российские СМИ. Наибольший дефицит работников испытывают обрабатывающие предприятия, производящие инвестиционную и потребительскую продукцию.

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Количество предприятий, сталкивающихся с дефицитом кадров – продолжает расти, и пока неясно, что сможет изменить эту тенденцию. Тем более, учитывая решение увеличить численность военнослужащих.

Интересно! Загрузка производственных мощностей предприятий в России в третьем квартале символично снизилась до 80,4%, что близко к рекордному уровню 80,7% в конце 2023 года.

Впрочем, экономическая активность в России снова растет после четырехмесячного замедления. Индикатор бизнес-климата, по данным опроса Центробанка, в октябре снова повысился.