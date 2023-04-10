Норвегия поддержит релоцированный украинский бизнес грантами

Норвежский совет по делам беженцев начал программу поддержки владельцев бизнеса. На грант могут рассчитывать предприниматели, которые из-за войны войны переехали во Львовскую или Тернопольскую области Украины.

Грант для релокированного бизнеса

В Минреинтеграции рассказали, что предприниматели, которые релоцировали свой бизнес в западную часть Украины из-за полномасштабной войны, могут пойти на грант от Норвегии до 20 апреля.

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Основные условия подачи заявки:

предприятие имеет потенциал для создания новых рабочих мест;

деятельность бизнеса будет положительно влиять на развитие общины, в которую он перемещен.

Отмечается, что при семейном бизнесе заявка может быть подана только от одного члена семьи. Заполнить анкету на участие в конкурсе можно по ссылке.

Что такое релокация бизнеса Релокация – это перемещение бизнеса из одной страны в другую. Другим значением этого слова может быть переезд всех или части работников компании из одной страны в другую, или переезд бизнеса/работников с одного места на другое в пределах одной страны.

Если бизнес семейный, то заявка может быть подана только от одного члена семьи.