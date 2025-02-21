Renault не исключает возможности возвращения на российский рынок

Генеральный директор Renault Лука де Мео заявил, что французский автоконцерн не исключает возможности возвращения в Россию. В то же время пока это не является приоритетом для компании.

В Renault отметили возможности

По словам де Мео, решение может зависеть от изменений в политической и экономической ситуации, в частности на фоне призывов бывшего президента США Дональда Трампа по скорейшему мирному урегулированию войны в Украине, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Я бы предпочел сосредоточиться на будущем, а не на том, чтобы наверстывать упущенное. Но мы бизнесмены. Когда мы видим возможность, мы стараемся ее использовать,

– отметил глава Renault.

Что известно о возможном возвращении Renault

До войны в Украине Россия приносила Renault около 10% дохода, а количество сотрудников компании в стране достигало 45 тысяч человек. Кроме того, Renault владела контрольным пакетом акций АвтоВАЗа – крупнейшего производителя автомобилей в России.

Однако в мае 2022 года компания полностью прекратила свою деятельность в России. Renault передала 67,69% акций "АвтоВАЗа" российскому госинституту ФГУП "НАМИ", а 100% акций московского завода "Рено Россия" – правительству Москвы. Стоимость сделки составила символические 2 рубля.

При этом компания оставила за собой право выкупа своей доли в "АвтоВАЗе" в течение 6 лет. Пока же де Мео подчеркнул, что возвращение в Россию не является стратегической целью Renault, но компания открыта к потенциальным бизнес-предложениям.

Автопроизводители, которые покинули Россию

Кроме Renault, с российского рынка также ушли такие крупные автоконцерны, как Volkswagen, Toyota и Hyundai. Они свернули бизнес после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Де Мео признал, что пока не рассматривал сценарий возвращения Renault, поскольку ситуация в регионе является нестабильной. "Посмотрим, как все будет развиваться", – добавил он.