Настоящий апокалипсис: в Киеве закрылись почти 400 кафе и фастфудов

В столице за считанные месяцы исчезла целая волна заведений –рынок общественного питания Киева заметно "просел". За это время закрылись около 400 точек, и львиная доля из них - это небольшой бизнес: кофейни, фастфуды и стритфуд.

Почему в Киеве массово закрываются заведения?

За несколько месяцев в столице свернули работу около 13 – 14% заведений всего ресторанного рынка. Об этом рассказала эксперт Ольга Насонова, пишет "РБК-Украина".

В то же время, по ее словам, это не полный обвал индустрии, а скорее точечный удар – больше всего пострадали мелкие игроки:

Около 75% всех закрытий – это маленькие кафе, пекарни, точки быстрой еды и шаурмы. Крупные рестораны пережили этот период значительно легче и массово не исчезали.

Еще один тревожный сигнал – резкое увеличение количества готовых бизнесов, которые выставляют на продажу. Это означает, что часть владельцев просто не видит смысла продолжать работу.

Среди главных причин – расходы на электроэнергию и выживание во время сложной зимы. Из-за перебоев со светом предпринимателям приходилось вкладываться в генераторы, и даже маленькие точки тратили десятки тысяч гривен только на резервное питание. Для многих это стало критической точкой.

Ситуацию дополнительно осложнили и другие факторы:

активный демонтаж МАФов в столице;

перенасыщение рынка кофейнями;

снижение платежеспособности клиентов;

отток населения;

влияние мобилизации на поток посетителей.

Изменилось и поведение самих потребителей. Кофе "на ходу" за 80 – 90 гривен уже не выглядит такой привлекательной – люди или выбирают более комфортные форматы, или вообще экономят на подобных расходах.

На этом фоне значительно увереннее держатся крупные сети и премиальные заведения. По словам Насоновой, в дорогом сегменте за это время не закрылся ни один ресторан – более того, появились и новые.

Стабильность сетей объясняется просто: они имеют налаженные закупки, узнаваемость и могут “подтягивать” слабые точки за счет более сильных. Отдельно эксперт говорит о так называемой "золотой лиге" – это уникальные заведения с четкой концепцией, сильной аудиторией или владельцами, которые сами являются брендом.

Почему предпринимателям сейчас трудно адаптироваться?

Для 24 Канала эксперт по клиентскому направлению Анастасия Ямелинец рассказала, что закрытие бизнеса происходит преимущественно из-за накопления различных изменений.

Эксперт говорит о существенном росте финансовой нагрузки, например расходы на логистику, аренду, персонал, энергоносители и тому подобное. Кроме того, заметно изменилось потребительское поведение.

Например, по данным маркетинговой компании Kantar, покупки становятся более рациональными: люди чаще сравнивают альтернативы, снижают частоту покупок и чувствительнее реагируют на цену.

Анастасия Ямелинец Клиент-партнер в Kantar Бизнесы, которые не успевают адаптироваться к этим изменениям или продолжают работать по модели "как раньше" и не подкрепляют свои решения актуальными данными, быстро теряют устойчивость.

И учитывая ситуацию в стране, одним из главных факторов для закрытия являются военные риски. Бизнес может страдать от перебоев в работе, миграции клиентов, нестабильности поставок.

Не менее важным является психологический фактор: неопределенность, отложенный спрос, снижение готовности инвестировать.

В исследованиях мы видим не только прямое влияние войны, но и изменение психологии потребителя: короткий горизонт планирования, большую осторожность в расходах, переоценку приоритетов. Если продукт не имеет четкой ценности или бренд не соответствует новым ожиданиям, риск закрытия растет значительно быстрее,

– замечает госпожа Анастасия.