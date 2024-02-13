Rheinmetall строит завод за 300 миллионов евро – сколько снарядов в год смогут изготавливать

Немецкий производитель оружия Rheinmetall инвестирует в расширение мощностей. Имеющиеся силы компании не позволяют покрыть потребность в снарядах.

Rheinmetall наращивает обороты

Крупнейший оборонный концерн Германии начинает строительство нового завода для производства боеприпасов Werk Niedersachsen. Он будет расположен в селе Унтерлюс, это недалеко от Гамбурга и Ганновера.

Интересно Гиг-экономика: что это такое и почему она быстро захватила мир бизнеса

Церемония закладки фундамента уже состоялось, в церемонии даже приняли участие канцлер Олаф Шольц, министр обороны Германии Борис Писториус и датский премьер Метте Фредериксен. Теперь стартовал этап строительства, его бюджет составляет 300 миллионов евро.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Завод Werk Niedersachsen сможет изготавливать боеприпасы и взрывчатку. Предварительная заявленная мощность производства – 200 тысяч снарядов и 1900 тонн гексогена. На предприятии будет работать около 500 человек.

Строительство завода продлится 12 месяцев. В компании заявили, что все расходы покроют за свой счет, без привлечения помощи правительства. Производство должно не только удовлетворить потребности Германии, но и дать возможность помогать партнерам.