Ахметов тайно приобрел недвижимость в Лондоне стоимостью более сотни миллионов долларов

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов купил элитную недвижимость в центре Лондона стоимостью 122 миллиона долларов. Чтобы купить имущество, он использовал посредничество оффшорной компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

Пятизвездочный пентхауз

Летом 2021 Ахметов заключил соглашение о намерении купить пятизвездочный двухэтажный пентхауз в центре Лондона. Он находится на месте исторических военных казарм Челси – это самая дорогая часть центра Лондона.

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Сам жилой комплекс называется Chelsea Barracks, или Казармы Челси.

Соглашение было заключено при посредничестве компании Gelion Properties Ltd, специализирующейся на продаже элитной недвижимости. В процессе расследования выяснилось, что именно Ринат Ахметов есть бенефициарным владельцем этой компании.

Тайная покупка

По данным расследователей, Ахметов приобрел недвижимость через Gelion Properties Ltd, чтобы сохранить процесс покупки пентхауза в полной тайне. Это позволило бы не вносить фамилии Ахметова в соответствующий британский реестр публичной собственности.

Ахметов полностью отказывается комментировать "любые инвестиции или транзакции, которые могли состояться или не состояться, а также их статус".

Такие попытки скрыть свою покупку могут привлечь более пристальное внимание к тем каналам, которые помогли реализовать эту "схему".

Состояние Ахметова

Ранее 24 Канал рассказывал, что Ринат Ахметов - один из двух долларовых миллиардеров, оставшихся в Украине. Еще в прошлом году этот статус имел 9 украинцев.

Ринат Ахметов сохраняет за собой статус самого богатого человека Украины. На сегодняшний день его капитал оценивают в 6,6 миллиарда долларов. Эта сумма уменьшилась на 43%, если сравнивать с 2021 годом.

В то же время финансовое положение бизнесмена немного улучшилось, ведь весной издание Forbes оценивало состояние Ахметова в 5,7 миллиарда долларов.