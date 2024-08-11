Уже скоро россияне смогут надолго забыть о вкусе хорошего пива. Долгое время им придется ограничиться тем, что может предложить их производство.

Новое "улучшение" в России

Российский Минфин рассматривает возможность повышения пошлины на импортное пиво в 10 раз. Речь идет о товарах из стран, которые оккупанты считают "недружественными".

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Об идее уже сообщили местным производителям. Те с радостью приняли предложение, ведь конкурировать с качественным иностранным товаром на равных просто не в состоянии.

Смогут ли россияне варить собственное пиво в нужных объемах

Представители компаний-импортеров отмечают, что Чехия и Германия, откуда Россия в основном импортирует пиво, могут ответить ограничениями на экспорт хмеля, а это основные поставщики сырья.

Как собирается реагировать рынок

Российские рестораторы собираются покупать иностранное пиво по любой цене, наотрез отказываясь сотрудничать с местными производителями. В магазинах после повышения пошлины импортное пиво будет стоить примерно 250 рублей.