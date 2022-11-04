Заныли о "дискриминации": в России хотят создать реестр "недружественных правообладателей"

В России хотят создать реестр "недружественных правообладателей". Туда намерены вносить те компании, которые поддерживают санкции против страны-агрессора, и затем применять против них "контрсанкции".

С соответствующей инициативой выступил глава ассоциации так называемого "параллельного импорта" и заместитель руководителя российского комитета по вопросам интеллектуальной собственности Анатолий Семенов на круглом столе совета федерации. Презентацию проекта политика обнародовали российские СМИ, Бизнес 24 передает детали.

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Зачем России реестр "недружественных правообладателей"

Согласно презентации Семенова, в предлагаемый реестр "недружественных правообладателей" войдут компании, поддерживающие санкции против страны-агрессора "путем реализации своих прав на интеллектуальную собственность". Таким образом, ноет российский политик, компании якобы "дискриминируют Россию относительно доступности правообладателя и его товаров".

Отмечается, что реестр будет единым для всех видов интеллектуальной собственности – в него могут попасть, в частности, иностранные киностудии, издательства и разработчики программного обеспечения. Российские регуляторы и суды, в свою очередь, будут принимать решение о принятии "контрсанкционных мер" против компаний списка.

К слову, депутат российской госдумы Дмитрий Кузнецов поддержал Семенова и внес законопроект о "принудительном лицензировании" – фактически, в России планируют на законодательном уровне воровать интеллектуальную собственность и рисовать фейковые "лицензии" на использование продуктов западных компаний без их согласия.

Вместе с тем, участники российского рынка и профильные ассоциации считают идею создания реестра "контрпродуктивной" и "в некотором смысле опасной".

Эскалация санкций и контрсанкций не принесет ничего хорошего ни рынку, ни потребителям,

– заявил гендиректор российской "Интернет-видео" Алексей Бырдин.