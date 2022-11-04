З відповідною ініціативою виступив очільник асоціації так званого "паралельного імпорту" та заступник керівника російського комітету з питань інтелектуальної власності Анатолій Сємьонов на круглому столі савєта фєдєрациї. Презентацію проєкту політика оприлюднили російські ЗМІ, Бізнес 24 передає деталі.

Читайте також Гнучкість, надійність та безпека: як і навіщо бізнесу мігрувати у хмару

Навіщо Росії реєстр "недружніх правовласників"

Відповідно до презентації Сємьонова, до пропонованого реєстру "недружніх правовласників" ввійдуть компанії, які підтримують санкції проти країни-агресорки "шляхом реалізації своїх прав на інтелектуальну власність". Таким чином, ниє російський політик, компанії начебто "дискримінують Росію стосовно доступності правовласника та його товарів".

Зазначається, що реєстр буде єдиним для всіх видів інтелектуальної власності – до нього можуть потрапити, зокрема, іноземні кіностудії, видавництва та розробники програмного забезпечення. Російські регулятори та суди, своєю чергою, прийматимуть рішення про вживання "контрсанкційних заходів" проти компаній переліку.

До слова, депутат російської держдуми Дмітрій Кузнєцов підтримав Сємьонова і вніс законопроєкт про "примусове ліцензування" – фактично, у Росії планують на законодавчому рівні красти інтелектуальну власність й малювати фейкові "ліцензії" на використання продуктів західних компаній без їхньої згоди.

Разом з тим, учасники російського ринку та профільні асоціації вважають ідею створення реєстру "контрпродуктивною" та "у деякому сенсі небезпечною".

Ескалація санкцій і контрсанкцій не принесе нічого хорошого ні ринку, ні споживачам,

– заявив гендиректор російської "Інтернет-відео" Алєксєй Бирдін.