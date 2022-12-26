В госдуме России хотят наказать сбежавших из страны россиян, повысив для них налоги

В России хотят наказать тех россиян, которые уехали из страны-агрессора на фоне полномасштабного вторжения в Украину. Так, в госдуме предлагают отменить льготы и повысить налоги для граждан государства-террориста, которые ныне проживают за границей.

Об этом первым заявил секретарь госдумы России Вячеслав Володин в своих социальных сетях, а затем инициативу поддержал замглавы фракции "единая россия" Андрей Исаев. Бизнес 24 передает детали.

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Сбежавших из России россиян хотят наказать повышением налогов

В одной из своих соцсетей Володин предложил отменить налоговые преференции для покинувших страну-агрессора россиян и ввести для них повышенную ставку налогообложения. Прихвостень Путина считает, что "так будет справедливо".

Есть те, кто считает, что необходимо давать преференции и льготы тем, кто покинул нашу страну (Россию – ред. 24 канал), чтобы они возвращались обратно. Это неправильно. Совершенно понятно, почему они сбежали. Тот, кто осознал, что совершил ошибку, уже вернулся. Остальные должны понимать: большинство общества не поддерживает их поступок – считает, что они предали свою страну, родных и близких,

– утверждает Володин.

К слову, замруководителя путинской партии Андрей Исаев пояснил, что повышение налогов будет касаться самозанятых россиян и частных предпринимателей, уехавших из России. По его словам, сейчас такие налоговые резиденты и дальше платят льготную ставку налогов. Речь идет, в частности, и о тех россиянах, которые продолжают работать на российские компании дистанционно, из-за рубежа.

Так, в госдуме страны-террориста предлагают изменить "законодательство", чтобы россияне за границей не имели возможности находиться в статусе самозанятых, а вынуждены были оформлять трудовые договоры, что автоматически увеличит суммы уплачиваемых ими налогов. Ожидается, что соответствующие изменения в "законодательство" страны-агрессора госдума примет весной следующего года.