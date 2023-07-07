Для убийства украинцев: россияне купили критически важные товары от Intel на 700 миллионов

Российским оккупантам, несмотря на санкции, удается получать критически важные для военной машины компоненты. Большинство из них производится в США.

В оружии и технике российских окупантов нашли более 1000 иностранных компонентов. Речь идет о товарах 155 компаний, большинство из которых из Соединенных Штатов Америки.

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Какие компоненты нашли в оружии и технике окупантов

Согласно проведенному анализу, несмотря на санкции, оккупанты смогли получить микросхемы, микропроцессоры, транзисторы, регуляторы напряжения, конденсаторы, приемники. Они критически важны для ракет "Искандер-К" и "Калибр", дронов "Орлан", "Корсар", а также для бронетехники, артиллерии, вертолетов, радиолокационных станций и т.д.

Больше всего найденных компонентов принадлежит американским компаниям Analog Devices, Texas Instruments, Microchip Technology, Intel Corporation, AMD, германской Infineon Technologies и корейской Samsung. Также известно, что экспорт компонентов Intel из США в Россию составил 700 миллионов.

В целом россиянам, несмотря на санкции, удалось закупить критически важные компоненты для оружия и техники на 2,9 миллиарда. Расширение санкций в этом направлении не дало желаемого эффекта, и оккупанты продолжают покупать компоненты для убийства украинцев.