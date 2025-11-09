Ночью Россия уничтожила первую в Украине крупную ТЭЦ на биомассе

Оккупанты продолжают обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины. В ночь на 9 ноября враг атаковал первую в стране крупную ТЭЦ на биомассе.

По теплоэлектроцентрали ударили три российских дрона. Об этом рассказал основатель компании "Клиар Энерджи" Андрей Гриненко. Именно это предприятие построило ТЭЦ в 2016 году, передает 24 Канал.

Что известно об ударе по ТЭЦ?

По словам Гриненко, эта ТЭЦ стала эталоном для отрасли. Она была первой крупной станцией на биомассе.

Для меня этот проект всегда был особенным из-за людей, которые создавали его с верой в сильную, самодостаточную страну,

– говорится в заметке основателя "Клиар Энерджи".

По словам бизнесмена, в результате атаки пострадавших нет.

Справка: Клиар Энерджи – энергетическая компания, которая занимается строительством и эксплуатацией электростанций на биомассе, ветровых и солнечных электростанций, станций дегазации мусорных полигонов.

Как выглядит разрушенная ТЭЦ / Фото Гриненко

Что известно об обстрелах украинской энергетики?