Кремль просит США разрешить приобретение самолетов за "замороженные" миллиарды

Россия обратилась к США с просьбой разрешить приобрести самолеты Boeing за счет замороженных государственных активов после потенциального прекращения огня в Украине.

Или это условие перемирия

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с переговорами в Москве, передает 24 Канал. В частности, по словам собеседника издания, эта просьба не является условием для достижения перемирия, однако Кремль осознает: без прекращения боевых действий доступа к этим средствам не будет.

Смотрите также Россия играет на желаниях Трампа: Кремль не хочет терять единственное преимущество

"Возможность приобретения самолетов рассматривается как часть более широкого обсуждения по снятию отдельных санкций", – говорится в статье.

Что известно договоренность на официальном уровне

Официально в США заявили, что экономические вопросы не будут обсуждаться, пока не будет достигнут режим прекращения огня, сообщил представитель Совета нацбезопасности Брайан Хьюз. Государственный департамент отказался от комментариев, а представители Кремля и Boeing не предоставили ответы на запросы журналистов.

Справочно. Сейчас в США хранится около 5 миллиардов долларов российских активов, в то время как в целом Запад заморозил около 280 миллиардов долларов, принадлежащих Центробанку России.

Призывы снять санкции

Кроме того, Россия также публично призвала Вашингтон снять санкции с авиакомпании "Аэрофлот" и восстановить прямое авиасообщение между странами. Реакции США на эти обращения пока нет.

По данным Bloomberg, интерес к возможной сделке растет на фоне давления на Boeing в других регионах. В частности, Китай запретил своим авиакомпаниям закупать самолеты американского производства из-за торговой политики администрации Трампа, которая восстанавливает таможенные ограничения.

После начала полномасштабной войны и введения санкций, российские перевозчики потеряли доступ к техобслуживанию и запчастям. Чтобы поддерживать парк в рабочем состоянии, авиакомпании вынуждены разбирать самолеты на запчасти, что ставит под угрозу безопасность полетов.

Справочно. По оценкам аналитиков, в начале прошлого года на долю Boeing и Airbus приходилось 165 самолетов – около 40% авиапарка России.

Кроме того, ранее, в феврале, первый вице-премьер страны-агрессора Денис Мантуров заявил, что Россия готова к возобновлению сотрудничества с Boeing, который до войны был одним из крупнейших покупателей российского титана.