Россия маскирует танкеры, чтобы избежать отслеживания при перевозке нефти

Два почти идентичных нефтяных танкера пытаются обойти западные санкции. Недавно тайная перевозка российской нефти состоялась между Ираном и Оманом.

Россия маскирует суда

В начале этого месяца супертанкер Oxis загрузил около миллиона баррелей российской нефти Urals от другого судна, которое принадлежит и управляется российской государственной компанией Sovcomflot PJSC.

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Два танкера, "Братск" и "Белгород", которые с февраля находятся под санкциями США, исчезли со спутниковых систем слежения несколько недель назад.

Оба танкера загрузили около миллиона баррелей нефти Urals в Новороссийске: "Братск" в мае, а "Белгород" в начале июня.

Они прошли через Босфор и исчезли с радаров к югу от Индии: "Братск" 13 июня, "Белгород" 11 дней спустя. Оба судна имеют одинаковые размеры и вид, что затрудняет их точное определение.

VLCC Oxis передает ложные координаты, показывая, что он стоит на якоре в Ормузском проливе возле иранского терминала Джаск. Однако спутниковые снимки не обнаружили судна в этом районе.

Фактически, Oxis находился примерно в 100 милях к юго-востоку, посреди Оманского залива, когда происходила передача груза, согласно спутниковым снимкам.