Бизнес в России сталкивается со значительными трудностями с проведением платежей из Китая
18 июля 2024, 14:32Читати новину українською
Источник:Bloomberg
Россия имеет проблемы с прямыми платежами в юанях - они часто замораживаются или задерживаются. Это началось после того, как в июне США расширили критерии введения санкций.
Платежи в юанях почти невозможны
Это значительно усложняет или делает невозможными прямые платежи из Китая в Россию даже при использовании юаней.
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У некоторых китайских покупателей российской агропродукции также возникли проблемы с платежами. Китай стал основным торговым партнером России после вторжения в Украину и санкций США и ЕС против Москвы.Интересно! Проблемы затрагивают не только сырьевые товары, например металлы и сельское хозяйство, но и другие отрасли. На прошлой неделе Ассоциация российских автомобильных дилеров предупредила, что импорт автомобилей и запчастей из Китая, который сейчас является основным поставщиком, может остановиться из-за проблем с расчетами.
Ситуация иллюстрирует, как все более строгие санкции против России постепенно влияют на экономику страны.Обратите внимание! Центральный банк в июльском отчете о макроэкономических и финансовых тенденциях отметил, что наблюдается "уменьшение степени открытости российской экономики, что отражается в снижении доли импорта и экспорта в ВВП и росте роли внутреннего спроса и производства".