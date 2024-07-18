Бизнес в России сталкивается со значительными трудностями с проведением платежей из Китая

Россия имеет проблемы с прямыми платежами в юанях - они часто замораживаются или задерживаются. Это началось после того, как в июне США расширили критерии введения санкций.

Платежи в юанях почти невозможны

Это значительно усложняет или делает невозможными прямые платежи из Китая в Россию даже при использовании юаней.

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У некоторых китайских покупателей российской агропродукции также возникли проблемы с платежами. Китай стал основным торговым партнером России после вторжения в Украину и санкций США и ЕС против Москвы.

Проблемы затрагивают не только сырьевые товары, например металлы и сельское хозяйство, но и другие отрасли. На прошлой неделе Ассоциация российских автомобильных дилеров предупредила, что импорт автомобилей и запчастей из Китая, который сейчас является основным поставщиком, может остановиться из-за проблем с расчетами.

Ситуация иллюстрирует, как все более строгие санкции против России постепенно влияют на экономику страны.

Центральный банк в июльском отчете о макроэкономических и финансовых тенденциях отметил, что наблюдается "уменьшение степени открытости российской экономики, что отражается в снижении доли импорта и экспорта в ВВП и росте роли внутреннего спроса и производства".