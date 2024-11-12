В России снизился импорт электроники: как на это повлиял Центробанк

Центробанк России повлиял на поставки электроники и бытовой техники в страну. Импортеры значительно сократили закупки электроники и бытовых товаров, поэтому в октябре объемы упали на 15-30% по сравнению с сентябрем.

Импорт упал: при чем здесь Центробанк

Импорт упал из-за переполненных складов и повышения учетной ставки Центробанка до 21% годовых, передает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Закупщикам стало невыгодно хранить крупные партии товаров, поскольку расходы на хранение превышают выгоды от крупных закупок.

Обратите внимание! Также из-за высоких ставок наблюдается снижение спроса. Граждане сейчас больше желают к открытию депозитов, чем к покупкам бытовой техники и электроники.

Меньше дорогих покупок, больше депозитов

В иностранной компании, которая продает электронику в Россию, подтвердили снижение закупок российскими импортерами. Представитель компании отметил, что им до сих пор не удалось договориться о поставках в том же объеме, как это было в предыдущие годы в начале IV квартала.

Обратите внимание! Сейчас наблюдается охлаждение рынка: покупатели больше открывают депозиты, а покупки товаров уменьшились. Это объясняют высокой ставкой Центробанка, добавив, что в нынешних условиях выгоднее положить деньги на депозит, а не делать дорогие покупки.