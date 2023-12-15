Россия придумала, через какие страны в обход санкций будет завозить запчасти для самолетов

У российских авиаперевозчиков начались проблемы с самолетами. Поскольку самостоятельно изготовить нужные детали они не могут, будут искать возможности для обхода санкций.

Россияне озвучили план обхода санкций

Санкции партнеров Украины не так больно отразились на российской экономике и бизнесе, как это прогнозировали. Причина – оккупанты научились получать необходимые товары через третьи страны, таким образом преодолевая все ограничения.

Интересно Япония ввела санкции против компаний, связанных с Россией: в перечне их более сотни

Недавно звучала информация, что у российских самолетов большие проблемы из-за отсутствия ремонта. Впрочем, глава Росавиации направил авиакомпаниям письмо, в котором заявил, что все необходимые детали поступят через третьи страны.

Список стран, где Россия собирается покупать комплектующие к самолетам, выглядит следующим образом:

Индонезия;

Эфиопия;

Гонконг;

Сингапур;

Южная Корея;

Малайзия;

Пакистан.

Речь идет о маленьких партиях, ведь раньше Росавиация не взаимодействовала с этими странами. Российские перевозчики также надеются, что смогут посылать туда свои двигатели для ремонта и обслуживания, ведь эти страны могут похвастаться высокими результатами аудитов ICAO.

Ранее Россия использовала для поставки авиазапчастей Турцию, Египет, Индию, Китай, Иорданию, ОАЭ и ряд других стран. Почему оккупантам пришлось менять пути обхода санкций – пока неизвестно.