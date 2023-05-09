Немецкие товары продолжают поступать в Россию: власти разоблачили схему обхода санкций

Несмотря на громкие заявления российской пропаганды, оккупанты не могут обойтись без товаров цивилизованного мира. Они постоянно ищут способы обхода санкций, чтобы продолжать пользоваться привычными благами.

Российские оккупанты все никак не могут отказаться от товаров западного мира и "наслаждаться" собственным импортозамещением. Санкции оказались для россиян очень болезненным ударом, поэтому они организовали многие схемы для того, чтобы их обходить. Самая частая схема – привлечение третьих стран.

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Как немецкие товары попадают в Россию

Как сообщило Федеральное статистическое ведомство ФРГ, Россия нашла способ обходить санкции и пользоваться немецкими товарами. Схема банальна и проста – привлечение третьих стран.

В частности, исследования показали, что после введения санкций экспорт товаров из Германии в Казахстан, Армению и Грузию увеличился вдвое. Впрочем, это далеко не рекорды, ведь некоторые страны продемонстрировали просто сказочный рост импорта немецких товаров:

Кыргызстан +994%;

Таджикистан +150%;

Беларусь +77%.

Об этой ситуации ведомство сразу сообщило другие властные органы, которые теперь будут работать над поиском способов предотвращения обхода санкций таким простым способом. Также известно, что на эту ситуацию обратил внимание спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан.

Власти Германии считают, что речь может идти о поставках в Россию параллельным импортом в обход санкций, особенно в рамках ЕАЭС. В Берлине это считают недопустимым,

– заявили в Федеральном статистическом ведомстве.