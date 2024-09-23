Россия временно останавливает два крупных газовых проекта из-за санкций

Западные санкции против компании "Новатэк" привели к замораживанию ее планов по строительству новых заводов по сжижению газа. Следовательно, два крупных проекта стали на паузу.

Строительство заводов на паузе

Речь идет в частности о Мурманском LNG, который должен был стать крупнейшим заводом по сжижению газа в России, сообщают российские СМИ.

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На заводе должно было быть три линии по 6,8 миллиона тонн каждая. Кроме того, на паузу стал Обский LNG в арктическом порту Сабетта, где должно было быть две линии по 3 миллиона тонн каждая.

Заметьте! Работы на обоих проектах остановлены, и пока неизвестно, когда компания "Новатек" вернется к их реализации. Компания сейчас сосредоточена на завершении строительства Арктик LNG-2 и запуске отгрузок.

Есть ли вариант обойти санкции

Из-за санкций "Новатек" может сделать приоритетом строительство Обского газохимического комплекса, где планируют производить аммиак и карбамид для экспорта в страны Азиатско-тихоокеанского региона через Северный Ледовитый океан.

Для этого нужны специальные суда-балкеры ледового класса, которые проще строить, чем танкеры для газа.

LNG-заводы Мурманск и Обь должны были стать следующими крупными проектами "Новатека" после Арктик LNG-2. Обский завод планировали реализовать вместе с Обским газохимическим комплексом.

Заметьте! Хотя первая линия Арктик LNG-2 уже построена, экспорт газа с этого завода затруднен из-за санкций Запада.