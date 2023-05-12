Помогли Казахстан, Кыргызстан и Армения: как Россия обошла санкции в миллиард долларов

Российским оккупантам пока удается пользоваться благами цивилизованного мира, несмотря на санкции. Помогают ей в этом третьи страны, которые Россия записала в союзники.

В прошлом году россиянам удалось обойти санкции западных партнеров Украины. Это стало возможным благодаря сотрудничеству оккупантов с "друзьями" из Евразийского экономического союза. В первую очередь речь идет о Армении, Казахстане и Кыргызстане.

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Как России обходила санкции

Как показали данные, Армения, Казахстан и Кыргызстан в разы нарастили закупку попавших под санкции товаров двойного назначения. Однако на территории России они удивительным образом "испарялись", не доходя по начальному пункту. Сумма закупленных товаров – 2 миллиарда долларов, из них по меньшей мере половина "исчезла" в России.

В Европе и Америке убеждены, что все эти продукты могли предназначаться для помощи русской армии. Интересно, что эти товары могли попасть из Евросоюза на территорию России исключительно для транзита в Казахстан, Армению и Кыргызстан, однако до тех стран они просто не доходили.

Financial Times предполагает, что Россия элементарно использовала поддельные таможенные декларации, что в результате позволило перехватить большую часть подсанкционных товаров.

Куда еще могли пойти эти товары? Почему этим странам вдруг понадобились эти товары в это время? Кому в регионе больше всего нужны эти товары? Очевидно, России,

– заявил министр санкций в правительстве Эстонии Эрки Кодар, которого возмутила столь простая схема обхода ограничений.

Известно, что все газовые турбины, металлургическое и радиовещательное оборудование вообще не дошли до третьих стран. ЕС хочет ввести вторичные санкции против третьих стран, чтобы они не помогали оккупантам.

Также сообщается, что "теневой" импорт России может быть выше заявленных сумм. Например, если рассматривать только Казахстан, то разница между экспортной декларацией и импортным отчетом составляет около 3 миллиардов долларов.