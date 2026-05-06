Россия нанесла удар по складу VARUS в Днепре: есть погибшие и тяжело раненые

Российская армия ударила по распределительному центру сети супермаркетов VARUS в Днепре. В результате вражеской атаки на склад компании погибли люди.

Какие последствия удара России?

Погибшими оказались сотрудники компании, которые работали на доставке, сообщили в VARUS.

Вражеский удар 05.05.2026 унес жизни людей, которые ежедневно заботились о доставке продуктов в дома. Это невосполнимая потеря. Мы склоняем головы в скорби вместе с родными погибших,

– отметили в компании.

В VARUS не разглашают количество погибших людей пока. Однако совладелец сети Руслан Шостак сообщил, что есть также пострадавшие, которые находятся в тяжелом состоянии.

Эта ночь стала самой тяжелой для сотрудников, для всех нас... Самое страшное – погибли люди, часть в тяжелом состоянии находится в больнице,

– добавил Шостак.

Детали он пообещал обнародовать позже.

В то же время компания в своей заметке в соцсетях отметила, что вражеский обстрел нанес значительные разрушения. Поэтому в магазинах VARUS могут быть задержки поставок и ограничения ассортимента.

Однако сеть уже работает над восстановлением полноценных поставок.

Фото: Последствия удара России по складу VARUS / Руслан Шостак

Что еще известно об ударах по Днепру?

Российская армия ударила по Днепру вечером 5 мая. Враг атаковал 4 района города бомбами и ракетами более 30 раз, рассказали в Днепропетровской ОГА.

Из-за ударов произошел пожар – занялись складские помещения.

Вражеский удар привел к гибели 4 человек. Кроме того, еще 19 жителей городов получили ранения. Известно, что среди них женщина 43 лет, а также двое мужчин 41 и 56 лет.

По состоянию на утро среды в больницу доставили 14 раненых. По данным областной власти, четверо из них находятся в тяжелом состоянии – это мужчины 33, 44 и 52 лет. Сейчас им помогают врачи.

На месте удара работают спасатели, а прокуроры фиксируют последствия военного преступления России.

Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту совершения военного преступления (статья 438 Уголовного кодекса Украины),

– сообщил Офис генпрокурора.

Важно! Украина объявила режим прекращения огня в полночь с 5 на 6 мая. Однако Россия привычно его нарушила. Как отметил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, вражеские атаки с применением 108 беспилотников и 3 ракет продолжались в течение всей ночи. А утром российская армия ударила по Харькову и Запорожью.

Каковы последствия других атак России?

Российские войска нанесли удары КАБами по ряду предприятий в Запорожье. В результате атаки в городе возникли пожары – горели автомобили, магазин и производственные объекты. Также зафиксированы значительные разрушения гражданской инфраструктуры: повреждены жилые дома, станции техобслуживания и автомойка.

По предварительным данным, в результате обстрела погибли 12 человек. По состоянию на утро 6 мая в медицинских учреждениях находятся 18 пострадавших: четверо из них в тяжелом состоянии, еще 14 – средней тяжести.

Также российские беспилотники атаковали Харьков, в частности Новобаварский район. Там после попадания вспыхнул пожар в частном доме. Пострадала 48-летняя женщина. Всего в районе повреждены по меньшей мере семь частных домов.

На Сумщине атака также привела к гибели человека. Утром российские силы прицельно ударили по автомобилю в Стецькивском старостате. Женщина погибла на месте, еще один человек получил ранения и был госпитализирован.