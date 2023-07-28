Времени становится все меньше: германский энергетический гигант жалуется на сложности в России

Иностранным компания становится все сложнее покидать российский рынок. Очередным подтверждением тому стало заявление одной из мощнейших нефтегазовых компаний Германии.

Речь идет о компании Wintershall Dea, которая жалуется на непредсказуемую политическую ситуацию в России. Об этом рассказал глава энергетического гиганта Марио Мэрен.

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Немецкий гигант жалуется на сложности в России

По словам германского бизнесмена, каждый день создают новые препятствия для выхода с российского рынка. Однако он добавил, что маловероятно официальная Москва решится национализировать иностранные энергетические компании, как это сделали из Danone. Мол, газ – один из критически важных источников доходов для России, поэтому компании из этого сектора имеют стратегическое значение.

Активы, в которых мы владеем акциями, были объявлены стратегическими,

– добавил гендиректор Wintershall Dea.

Марио Мэрен подчеркнул, что его компания не имеет контактов с российским правительством. По его словам, энергетический гигант обратился к российскому Газпрому, спросив о выкупе доли немецкого партнера в российских совместных проектах.