Россияне украли бренд SPAR в Северодонецке – почему компания не спешит в суд

Россияне пытаются украсть не только украинскую территорию. Часть их захватнических усилий направлена и на бизнес.

Очередная кража от россиян

Во временно оккупированном Северодонецке на месте бывшего магазина "Семья" появился супермаркет SPAR. Как сообщил представитель ритейлера в Украине, никакого отношения к компании этот магазин не имеет.

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PR-менеджер сети SPAR в Украине Анна Екименко-Полищук заявила, что инвестиционная группа VolWest Group считает Донецк и Луганск Украиной, поэтому ни о какой бизнес-деятельности на оккупированных территориях не может быть и речи.

Северодонецк – это тоже оккупированная часть нашего государства. Соответственно, пока пользоваться украинским судопроизводством там невозможно,

– отметила она.

Почему компания не идет в суд

Как пояснила Анна Екименко-Полищук, подать иск за незаконное использование бренда на неподконтрольной Украине территории – это автоматически признать оккупационную власть.

Мы же не признаем ее, а потому не можем решать вопрос в судебном порядке,

– добавила представитель VolWest Group.

Компания также отметила, что не направляет в украденный магазин в Северодонецке ни одного товара. А когда Украина вернет контроль над территорией, то обязательно возьмется за судебный иск.

Также с началом полномасштабного вторжения SPAR International немедленно прекратила поставки продукции в Россию и прекратила всю деятельность на территории агрессора.