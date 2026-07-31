Производитель DrSante и "Зеленой аптеки": украинский косметический бренд пострадал из-за действий России

В результате ракетной атаки российских войск по Киеву 30 июля был уничтожен магазин украинского производителя косметики Elfa. Речь идет о торговой точке, что находилась по адресу: улица Ивана Дзюбы, 9.

Что известно о атаке на магазин и офис компании Elfa

Компания пообещала восстановить разрушенный магазин, о чем сообщила в своих социальных сетях.

Это большая потеря для всей нашей команды. Боль, ярость и ненависть к российским террористам, которые разрушают наши города, дома и украинский бизнес. Но самое главное – все живы,

– написали в инстаграме.

Отмечается, что ElfaShop продолжает работать. Для украинцев открыты еще 18 магазинов. В частности, онлайн-магазин принимает заказы в обычном режиме.

А в Facebook сообщили, что также пострадал офис украинского производителя косметики. Об этом рассказала украинка Юлия Гагарина, которая много лет работала в компании.

Была ли рядом военная цель? Нет. Там были жилые дома. Но кому это сейчас помогает?

– написала женщина на своей странице в Facebook.

Она напомнила, что Elfa производит огромный ассортимент косметики для аптек и обычных магазинов. Она призвала зайти в ближайший магазин или аптеку и поддержать украинский бизнес, который подвергся атаке со стороны России.

Напомним, что Россия активно атакует украинские предприятия в разных регионах. Например, в результате атаки россиян пострадала винодельня во Львове.

Также враг регулярно наносит удары по "Новой почте". За последние несколько дней стало известно об ударах в Винницкой области, в Полтаве и Днепропетровской области.