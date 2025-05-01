Атака дронов разрушила семейный бизнес на Сумщине: более 100 человек остались без работы

В результате массированной атаки дронов-камикадзе российских войск полностью уничтожено предприятие "Андрекс" в селе Большая Чернетчина на Сумщине. Ударами вражеских "Шахедов" разрушено семейное дело, которое семья Андрющенко строила годами.

Масштабы атаки

Всего по предприятию прилетело 20 дронов. Атака длилась 45 минут и имела катастрофические последствия, сообщает 24 Кнаал со ссылкой на Кордон.Медиа.

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В частности, в результате атаки выгорели производственные здания, техника и более тысячи тонн готовой продукции. Завод специализировался на изготовлении одноразовой посуды и сопутствующей продукции.

Люди остались без работы

В результате удара без работы остались более 100 работников. Семья, которая основала и развивала бизнес, теперь оказалась перед сложным выбором – восстанавливать уничтоженное с нуля или окончательно свернуть производство.

Это началось в 2:05. Камеры зафиксировали все прилеты. За 45 минут разрушили предприятие, которое мы создавали три десятилетия. Не осталось ничего,

– рассказал владелец завода Алексей Андрющенко.

Момент атаки дронов: видео

Потери – 400 миллионов гривен

В результате атаки уничтожено 600 тонн готовой продукции, 400 тонн сырья, современное производственное оборудование, склады, цеха, офисы и новые станки, которые недавно закупили в Китае и Турции. Общие потери, по предварительным оценкам, составляют не менее 400 миллионов гривен.

Предприятие "Андрекс" работало в формате 24/7, останавливаясь только на праздники. Его продукция реализовывалась по всей Украине и экспортировалась за границу – в Польшу, Чехии, стран Балтии, а через дистрибьюторов – в Германию и Великобританию.

"Это было семейное предприятие. Мы руководили им вместе с моим братом. Сюда вкладывались иностранные инвестиции. В 2024 году, даже во время полномасштабной войны, мы уплатили в бюджет более 55 миллионов гривен налогов", – отметил Алексей Андрющенко.

Предприятие "Андрекс" фактически уничтожено / Фото Кордон.Медиа

За несколько дней до атаки владелец интуитивно остановил работу предприятия и вывел людей. На момент атаки в помещениях находился только охранник, который, к счастью, не пострадал.

Вместо предприятия – пепелище

На месте предприятия сейчас - пожарище, обгоревший металлолом и обломки дронов. Машины, способны изготавливать 1,5 миллиона стаканов в сутки, привалены железобетонными плитами. Семья сперва пыталась ликвидировать последствия ударов самостоятельно, однако масштабы разрушений оказались слишком большими. 19 мая к разбору завалов присоединились спасатели ГСЧС при поддержке областной военной администрации.

Отстроить производство на старом месте невозможно - не уцелело ни одно помещение. Но семья Андрющенко не намерена останавливаться. Сейчас они занимаются поиском новых площадей для релокации предприятия.

"Начнем с нуля. Все зависит от желания работать, а оно у нас есть. Это главное", – добавил Алексей.