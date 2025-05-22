Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника КМВА Тимура Ткаченко.

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Какие последствия атаки "Шахедами" на Киев

Тимур Ткаченко рассказал, что обломки вражеского БПЛА упали на территории школы в Дарницком районе.

К счастью, обошлось без пострадавших и возгорания,

– написал начальник Киевской городской военной администрации.

До этого в столице слышали взрывы из-за атаки российских беспилотников. Отбой в Киеве объявили в 08:36.

Ранее ПВО в Киеве также работало ночью 21 мая. На подлете к городу, в Киевской области также уничтожали российские "Шахеды" наши защитники.

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