Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Запорожской ОВА Ивана Федорова.

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Россияне обстреливают Запорожье 22 мая

Российские военные с рассвета обстреливают прифронтовые общины Запорожской области. Террористы бьют по жилым кварталам. Последствия атак агрессора еще выясняются.

Заметим, Иван Федоров также сообщал, что за прошедшие сутки, 21 мая, оккупанты нанесли 495 ударов по 13 прифронтовых населенных пунктах Запорожской области.

Россияне убили 55-летнюю женщину. Двое 50-летних мужчин получили ранения в результате вражеских атак по Васильевскому району.

Агрессор совершил 6 авиационных ударов по Гуляйполю, Новоандреевке, Красном и Новодаровке.

303 БПЛА различной модификации, в основном FPV-дроны, атаковали Марьевку, Магдалиновку, Приморское, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Волшебное и Новодаровку.

Кроме того, было 5 обстрелов из РСЗО накрыли Степногорск, Гуляйполе, Новодаровку и Новоданиловку. Оккупанты нанесли 181 артудар по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Волшебного и Новодаровки.

Председатель ОВА отметил, что поступило 15 сообщений о повреждении квартир, частных домов и помещений фермерского хозяйства.