Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.

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Российские войска атаковали Степногорск

Россияне сбросили на прифронтовой поселок девять управляемых авиабомб. В результате удара были разрушены частные дома и подъезд многоэтажки.

Повреждены жилые многоквартирные и частные дома. Есть прямое попадание в пятиэтажку – подъезд полностью разрушен,

– написал Иван Федоров.

К счастью, пострадавших в результате вражеской атаки нет.

Российские войска атаковали Степногорск / Фото: Запорожская ОВА

Поселок Степногорск Васильевского района Запорожской области расположен в 5 километрах от линии фронта и регулярно страдает от обстрелов.

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К слову, в понедельник, 19 мая, под вражеским обстрелом был также Херсон. Из-за российского дронового удара в городе пострадал работник предприятия критической инфраструктуры. В момент атаки 66-летний мужчина находился в тракторе.