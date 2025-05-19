Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

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Російські війська атакували Степногірськ

Росіяни скинули на прифронтове селище дев'ять керованих авіабомб. Внаслідок удару були руйновані приватні будинки та під'їзд багатоповерхівки.

Пошкоджені житлові багатоквартирні та приватні будинки. Є пряме влучання в п'ятиповерхівку – під'їзд повністю зруйновано,

– написав Іван Федоров.

На щастя, постраждалих внаслідок ворожої атаки немає.

Російські війська атакували Степногірськ / Фото: Запорізька ОВА

Селище Степногірськ Василівського району Запорізької області розташоване за 5 кілометрів від лінії фронту та регулярно потерпає від обстрілів.

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До слова, в понеділок, 19 травня, під ворожим обстрілом був також Херсон. Через російський дроновий удар в місті постраждав працівник підприємства критичної інфраструктури. В момент атаки 66-річний чоловік перебував у тракторі.