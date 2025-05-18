Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DeepState. Свою карту аналитики обновили днем 18 мая.

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Где продвинулись россияне за последнее время

Аналитики отмечают, что российская армия за сутки продвинулась на Запорожском и Покровском направлениях.

Так россияне имеют успехи вблизи Лобкового, где в последнее время фиксируется их продвижение. Село расположено в Запорожской области. Сейчас населенный пункт находится в неопределенной зоне, то есть не контролируется ни российской армией, ни украинскими защитниками.

Ситуация возле Лобкового в Запорожье: показываем на карте

Александрополь в Донецкой области снова попал под атаку россиян. Здесь враг также имел продвижение. Оккупанты не впервые пытаются захватить населенный пункт.

Россияне продвинулись возле Александрополя: карта

Также успехи российская армия имела у Березовки. Село уже находится под оккупацией, но враги движутся дальше на запад.

Оккупанты движутся дальше от Березовки: карта фронта

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Напомним, течение минувших суток на фронте произошло 167 боевых столкновений. Больше всего атак противник вел на Покровском, Новопавловском и Лиманском направлениях.