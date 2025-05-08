Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState. Свою карту аналитики обновили вечером 7 мая.

К теме Сырский доложил Зеленскому о действиях Сил обороны в Курской и Белгородской областях

Где продвинулся враг за последнее время

По данным аналитиков, за последние сутки оккупанты имели продвижение на Покровском и Торецком направлениях в Донецкой области.

Враг продвинулся в Новоеленовке, Александрополе и Леонидовке,

– написали в DeepState.

Оккупанты имели продвижение в Новоеленовке: смотрите на карте

Что происходит в Александрополе: смотрите на карте

Какова ситуация в Леонидовке: смотрите на карте

Важно! Оперативную информацию о последних событиях в Украине вы можете найти в телеграме 24 Канала. Присоединяйтесь, чтобы узнавать все новости первыми!

К слову, за прошедшие сутки аналитики DeepState писали, что враг имел успехи у Каменки, что в Харьковской области, и Белогоровки в Луганской области.